Пушкинская карта изменит дизайн в честь выхода первого худфильма, снятого в космосе

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
По данным пресс-службы правительства Белгородской области, виртуальная Пушкинская карта в приложении «Госуслуги Культура» изменит свой дизайн на космический в поддержку нового фильма. Пушкин, изображённый на карте, также наденет шлем космонавта.
Бесплатно посмотреть фильм в кинотеатре смогут все желающие белгородцы от 14 до 22 лет, воспользовавшись Пушкинской картой. Премьера фильма состоялась 12 апреля, прокат в кинотеатрах начнётся 20 апреля.
Напомним, что часть сцен «Вызова» была снята в октябре 2021 года на Международной космической станции с участием актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.
Фильм стал первым в истории кинематографа, который снимался в космосе.