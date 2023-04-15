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Пушкинская карта изменит дизайн в честь выхода первого худфильма, снятого в космосе

15 апреля 2023, 16:33
Фото: национальныеприоритеты.рф
Белгородцы от 14 до 22 лет смогут бесплатно посмотреть новый фильм, воспользовавшись Пушкинской картой.

По данным пресс-службы правительства Белгородской области, виртуальная Пушкинская карта в приложении «Госуслуги Культура» изменит свой дизайн на космический в поддержку нового фильма. Пушкин, изображённый на карте, также наденет шлем космонавта.

Бесплатно посмотреть фильм в кинотеатре смогут все желающие белгородцы от 14 до 22 лет, воспользовавшись Пушкинской картой. Премьера фильма состоялась 12 апреля, прокат в кинотеатрах начнётся 20 апреля.

Напомним, что часть сцен «Вызова» была снята в октябре 2021 года на Международной космической станции с участием актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.

Фильм стал первым в истории кинематографа, который снимался в космосе.

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#Александра Склярова#Пушкинская карта#Фильм#Космос#Общество#Белгородская область
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