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Пожилую белгородку контузило при обстреле села

15 апреля 2023, 18:13
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Жительнице села Новая Таволжанка медики оказали всю необходимую помощь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Под обстрел ВСУ 15 апреля в 20:25 попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Жителям вовремя стали приходить СМС-оповещения об обстреле от РСЧС.

Через час произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, снаряд попал в частный дом, а 73-летняя женщина получила контузию.

Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона также отметил, что восстановительные работы начнутся уже утром 16 апреля.

Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Белгородское село попало под обстрел ВСУ
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков
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