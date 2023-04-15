Пожилую белгородку контузило при обстреле села

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Под обстрел ВСУ 15 апреля в 20:25 попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Жителям вовремя стали приходить СМС-оповещения об обстреле от РСЧС.
Через час произошедшее прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, снаряд попал в частный дом, а 73-летняя женщина получила контузию.
Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь. Аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона также отметил, что восстановительные работы начнутся уже утром 16 апреля.