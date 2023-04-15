Повестки теперь электронные, а белгородцев просят не ходить на кладбища: итоги недели

В четверг, 14 апреля, в Белгородской области прошёл необычный дождь, который оставил после себя на машинах и одежде местных жителей белые следы, внешне похожие на налёт. Версии экспертов по тому, с чем связаны такие осадки и что к этому привело, были самые разные. Высказывались предположения от отголосков СВО до пыльцы растений или вулканической пыли, которая пришла с Камчатки.