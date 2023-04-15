Повестки теперь электронные, а белгородцев просят не ходить на кладбища: итоги недели

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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В четверг, 14 апреля, в Белгородской области прошёл необычный дождь, который оставил после себя на машинах и одежде местных жителей белые следы, внешне похожие на налёт. Версии экспертов по тому, с чем связаны такие осадки и что к этому привело, были самые разные. Высказывались предположения от отголосков СВО до пыльцы растений или вулканической пыли, которая пришла с Камчатки.
Но всё-таки большинство придерживается версии, что «белый дождь» вызван пылью. Вероятно, Белгородская область была под влиянием южного циклона, который и принёс воздушную массу с большим количеством пыли. Подробнее все версии можно изучить в нашем отдельном материале.
Эта неделя была насыщена необычными природными явлениями. Помимо «белого дождя» белгородцам удалось увидеть красную лужу. И это им явно не понравилось. Сначала неизвестная жидкость алого цвета была замечена в Красногвардейском районе, за ним — в Красненском. Её слили недалеко от жилых домов. Пора бы остановиться. По словам главы муниципалитета, для населения произошедшее угрозы не несёт.
Сейчас всё проверяют специалисты — организован забор жидкости и грунта. Будем следить за ситуацией. Пока что, неофициально, причиной красной лужи могла стать утечка вещества для протравливания семян.
В апреле стало известно, что в России создадут единый реестр военнообязанных граждан. Повестки будут приходить на «Госуслуги». А тем, кто решит уклониться от службы, станет гораздо сложнее жить. О том, как новый закон повлияет на белгородцев и связано ли это с новой волной мобилизации, предлагаем прочесть здесь. А пока расскажем о том, какой документ подписал 14 апреля президент РФ Владимир Путин.
Теперь вручить повестку призывнику могут двумя способами: обычным заказным письмом или уведомлением на «Госуслугах». Повестка теперь будет считаться вручённой через неделю после публикации в реестре повесток, а электронное письмо считается автоматически вручённым после появления в личном кабинете на «Госуслугах». Соответственно, после вручения письма (даже электронного) гражданам РФ автоматически закрывается выезд из страны.
Если россиянин не посетит после этого в военкомат в течение 20 дней, то больше не сможет устроиться на работу, оформить ИП, зарегистрировать недвижимость, управлять машиной и взять кредит в банке. Изменения должны заработать осенью, тогда же в России появится и единый реестр военнообязанных.
Всех желающих посетить кладбище на Пасху предостерегаем вместе с митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном — не стоит. Особенно это касается приграничной зоны. Владыка неоднократно отметил, что возможны провокации со стороны Украины, и не стоит давать для этого лишний повод. Это опасно для жизни.
Что же делать, если кладбище посетить нужно? В таком случае стоит посетить его в любой другой день, не связанный с праздником. Это можно сделать в течение 40 дней до Вознесения.
Сеть доставки суши «ЁбиДоёби», которая представлена и в Белгородской области, может сменить своё название. Так, согласно Арбитражному суду Красноярского края, название сети противоречит «общеизвестным принципам гуманности и морали» и могут ассоциироваться с нецензурной лексикой.
Тем не менее, в белгородском отделении «ЁбиДоёби» Бел.Ру сообщили, что решения суда касались только Волгоградской области и теперь Красноярского края, где не котировались некоторые рекламные вывески.