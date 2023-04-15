Под обстрел ВСУ попали два населённых пункта в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
Около 11:00 стало известно, что под обстрел ВСУ попали населённые пункты Красное и Ленинский, которые находятся в Шебекинском горокруге. О происшествии стало известно из рассылки МЧС. Людей просят спуститься в укрытия.
Официальных комментариев пока нет.
Напомним, 14 апреля в Белгородской области под обстрел ВСУ попал хутор Плотвянка. О происшествии в населённом пункте в Волоконовском районе стало известно из рассылки МЧС. Сообщения поступили в районе 14:40.