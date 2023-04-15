Игорь Маковский получил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

«Игорь Владимирович со своими энергетиками выполнил поистине колоссальный объём работ по восстановлению энергоснабжения Мариуполя. Только в июле прошлого года на помощь работникам наших энергопредприятий в город было направлено 200 специалистов и 80 единиц техники „Россети Центр“, оперативно развёрнут мобильный лагерь, создан аналитический центр по координации восстановительных работ, отремонтированы десятки подстанций и сотни километров линий электропередачи», — отметил Андрей Чертков и выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества.