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Posted 15 апреля 2023, 09:20

Published 15 апреля 2023, 09:20

Modified 15 апреля 2023, 09:51

Updated 15 апреля 2023, 09:51

Игорь Маковский получил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»

15 апреля 2023, 09:20
Врио главы ДНР Денис Пушилин вручил Игорю Маковскому знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой».

С заслуженной наградой руководителя «Россети Центр» поздравил вице-премьер — министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

«Игорь Владимирович со своими энергетиками выполнил поистине колоссальный объём работ по восстановлению энергоснабжения Мариуполя. Только в июле прошлого года на помощь работникам наших энергопредприятий в город было направлено 200 специалистов и 80 единиц техники „Россети Центр“, оперативно развёрнут мобильный лагерь, создан аналитический центр по координации восстановительных работ, отремонтированы десятки подстанций и сотни километров линий электропередачи», — отметил Андрей Чертков и выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#ДНР#Энергетики#Игорь Маковский#Россети Центр
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