Гладков высказался о ситуации с медкадрами в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
На своей странице в соцсети глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня предстоит рабочая поездка по объектам здравоохранения, которые начинали строить и капитально ремонтировать в Белгородской области.
Губернатор отметил, что никакая больница без врача не даст тот результат, который ждут люди, приходя с той или иной болезнью. Потому что главное — это не стены, а врач.
Есть проблемы с обеспеченностью врачами. Хотя за последние два года выполнен огромный объём работы. И я уже не говорю о том, что очень существенно сокращён дефицит врачей в наших центральных районных больницах. Но он, к сожалению, пока ещё остаётся, поэтому продолжаем работать.
Вячеслав Гладков
В качестве примера Гладков привёл Белгородский район. Там приступила к работе молодой врач-эндокринолог из Санкт-Петербурга Ксения Хамидуллина, которая переехала в регион. Ей предоставили квартиру.
Я надеюсь, что жители Белгородского района уже почувствовали изменения в качестве предоставляемых медицинских услуг.
Вячеслав Гладков