Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Изображение материала

Гладков высказался о ситуации с медкадрами в Белгородской области

15 апреля 2023, 08:31
Фото: 1MI
Глава региона отметил, что дефицит медиков в центральных районных больницах сокращён. Но проблема с обеспеченностью врачами ещё есть.
Сюжет
Медики

На своей странице в соцсети глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня предстоит рабочая поездка по объектам здравоохранения, которые начинали строить и капитально ремонтировать в Белгородской области. 

Губернатор отметил, что никакая больница без врача не даст тот результат, который ждут люди, приходя с той или иной болезнью. Потому что главное — это не стены, а врач.

Есть проблемы с обеспеченностью врачами. Хотя за последние два года выполнен огромный объём работы. И я уже не говорю о том, что очень существенно сокращён дефицит врачей в наших центральных районных больницах. Но он, к сожалению, пока ещё остаётся, поэтому продолжаем работать.
Вячеслав Гладков

В качестве примера Гладков привёл Белгородский район. Там приступила к работе молодой врач-эндокринолог из Санкт-Петербурга Ксения Хамидуллина, которая переехала в регион. Ей предоставили квартиру.

Я надеюсь, что жители Белгородского района уже почувствовали изменения в качестве предоставляемых медицинских услуг.
Вячеслав Гладков

 

Иконников объяснил, почему у медиков в Белгороде и Старом Осколе отличаются зарплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Благодатный огонь в Белгородскую область привезут медикиГлавврач из Орловской области уехал на СВО в качестве военного медикаМужчина в Воронеже упал с 19-го этажа и выжил. С медиками он уехал, напевая песни
#Кристина Семенчук#Медики#Дефицит#Гладков#Црб#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор
Подпишитесь
Повестки теперь электронные, а белгородцев просят не ходить на кладбища: итоги недели
Сегодня, 07:59
Где в Белгородском районе отменили пасхальную службу
Вчера, 18:03
От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
Вчера, 14:59
Игорь Маковский получил знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой»
Сегодня, 09:20
Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху
Вчера, 13:16
Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде
Вчера, 13:10