Гимнастка Светлана Хоркина попала в санкционный список Украины

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал распоряжение о введении персональных санкций в отношении 87 российских и белорусских граждан, включая деятелей спорта. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.
В санкционный список Украины попала олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Кроме того, санкции введены в отношении футболистов Игоря Акинфеева, Динияра Билялетдинова, Юрия Газинского, фигуристов Ильи Авербуха, Ивана Букина, Александры Бойковой, Никиты Кацалапова, Елизаветы Туктамышеваой и Александра Галлямова. В их отношении ограничения введены сроком на 50 лет.
Вторым указом санкции вводятся в отношении 351 физлица и 241 юрлица. В их отношении ограничения будут действительны пять и десять лет соответственно.
Отметим, что двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Заниматься спортом белгородка начала уже в 1983 году. Университет спортсменка закончила в Белгороде, а затем в 1992 году вошла в состав сборной команды России по спортивной гимнастике.
Участницей Олимпийских игр белгородка становилась несколько раз: в 1996 году она завоевала золотую и серебряную медали, в 2000 году также заняла первое и второе место, а в 2004 году стала второй в многоборье.