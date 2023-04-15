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Это промзона: Гладков раскритиковал место для строительства детполиклиники

15 апреля 2023, 13:30
Фото: Правительство Белгородской области

В Белгороде изменят место для строительства детской поликлиники №3

Глава региона Вячеслав Гладков посетил объекты здравоохранения в Белгороде. Он побывал на предлагаемом месте будущей детской поликлиники № 3. Локация губернатора не устроила.

Детскую поликлинику №3 в областном центре планировали построить на ул. Промышленной. Губернатор Вячеслав Гладков посетил предлагаемое место будущей постройки. Обращение с просьбой пересмотреть выбор площадки поступило во время недавней прямой линии.

По итогам осмотра, губернатор поручил своим заместителям найти новую более подходящую территорию.

Сразу скажу, что строить мы тут детскую поликлинику не будем. Это настоящая промышленная зона. Необходимо найти новое место как можно скорее.
Вячеслав Гладков

В будущей новой детской поликлинике будут вести приём как педиатры, так и узкие специалисты. Там должны появиться кабинеты неотложной и стоматологической помощи. Новое учреждение оснастят современным диагностическим оборудованием.

 

 

 

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#Кристина Семенчук#Детская поликлиника#Строительство#Площадка#Инспекция#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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