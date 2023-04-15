Это промзона: Гладков раскритиковал место для строительства детполиклиники

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Детскую поликлинику №3 в областном центре планировали построить на ул. Промышленной. Губернатор Вячеслав Гладков посетил предлагаемое место будущей постройки. Обращение с просьбой пересмотреть выбор площадки поступило во время недавней прямой линии.
По итогам осмотра, губернатор поручил своим заместителям найти новую более подходящую территорию.
Сразу скажу, что строить мы тут детскую поликлинику не будем. Это настоящая промышленная зона. Необходимо найти новое место как можно скорее.
Вячеслав Гладков
В будущей новой детской поликлинике будут вести приём как педиатры, так и узкие специалисты. Там должны появиться кабинеты неотложной и стоматологической помощи. Новое учреждение оснастят современным диагностическим оборудованием.