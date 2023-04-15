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Для строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли

15 апреля 2023, 12:08
Фото: 1MI
Проблему выявили в ходе инспекции строительных работ на объектах здравоохранения в областном центре. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что решение можно найти, сообщили в областном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков посетил предлагаемую площадку строительства больницы скорой медицинской помощи на территории горбольницы №2 в Белгороде. В планах — оснастить новое учреждение не менее 60 койко-местами. На месте были выявлены проблемы. Они связаны с ограниченной площадью имеющегося свободного земельного участка.

Гладков отметил, что все необходимые согласования на федеральном уровне пройдены. Теперь необходимо как можно скорее найти технологическое решение этой проблемы, чтобы оперативно начать строительные работы.

С моей точки зрения, здесь можно найти решение.
Вячеслав Гладков

Напомним, больницу скорой медпомощи построят в Белгороде в 2024 году. Проект медучреждения прошёл государственную экспертизу.




Строительство большой больницы скорой медпомощи в Белгороде обсудили в Минздраве РФ
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#Кристина Семенчук#Больница#Скорая#Строительство#Площадка#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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