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Posted 15 апреля 2023, 12:08

Published 15 апреля 2023, 12:08

Modified 15 апреля 2023, 12:10

Updated 15 апреля 2023, 12:10

Для строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли

Для строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли

15 апреля 2023, 12:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Проблему выявили в ходе инспекции строительных работ на объектах здравоохранения в областном центре. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что решение можно найти, сообщили в областном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков посетил предлагаемую площадку строительства больницы скорой медицинской помощи на территории горбольницы №2 в Белгороде. В планах — оснастить новое учреждение не менее 60 койко-местами. На месте были выявлены проблемы. Они связаны с ограниченной площадью имеющегося свободного земельного участка.

Гладков отметил, что все необходимые согласования на федеральном уровне пройдены. Теперь необходимо как можно скорее найти технологическое решение этой проблемы, чтобы оперативно начать строительные работы.

С моей точки зрения, здесь можно найти решение.
Вячеслав Гладков

Напомним, больницу скорой медпомощи построят в Белгороде в 2024 году. Проект медучреждения прошёл государственную экспертизу.

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#Кристина Семенчук#Город#Строительство#Больница#Площадка#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Скорая
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