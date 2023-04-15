Для строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли

Губернатор Вячеслав Гладков посетил предлагаемую площадку строительства больницы скорой медицинской помощи на территории горбольницы №2 в Белгороде. В планах — оснастить новое учреждение не менее 60 койко-местами. На месте были выявлены проблемы. Они связаны с ограниченной площадью имеющегося свободного земельного участка.