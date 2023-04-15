Бомбу и три снаряда времён ВОВ обнаружили в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 14 апреля нашли в районе улицы Магистральная в хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского округа. На месте взрывотехники обнаружили одну авиационную бомбу весом в 1 килограмм, которая сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.
Ещё три взрывоопасных предмета также нашли 14 апреля. Боеприпасы находились в селе Неклюдово Шебекинского округа. Взрывотехники изъяли три артиллерийский снаряда 76 мм времён ВОВ.
Все боеприпасы были вывезены на специальный полигон и там ликвидированы.