Бомбу и три снаряда времён ВОВ обнаружили в Белгородской области

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Белгородской области, первый взрывоопасный предмет 14 апреля нашли в районе улицы Магистральная в хуторе Крапивенские Дворы Яковлевского округа. На месте взрывотехники обнаружили одну авиационную бомбу весом в 1 килограмм, которая сохранился ещё со времён Великой Отечественной войны.