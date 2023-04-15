Белгородцы пожаловались на подтопление дворов из-за строительства парка аттракционов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В ходе прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась Ольга, которая живёт на ул. Корочанская в Белгороде. Она рассказала о затоплении дворов частных домов и хозпостроек в районе строительства нового парка аттракционов на берегу Северского Донца рядом с Центральным пляжем.
Помогите. Нас затапливают. Уже больше половины двора затоплено. Затапливает хозпостройки. Уже обращаемся не первый раз. От администрации города одни отписки, к кому обращаться? Мы живём на ул. Корочанской, в непосредственной близости от парка аттракционов.
Ольга
Гладков отметил, что на месте строительства был его заместитель по ЖКХ Константин Полежаев. Он проводил подомовой обход в местах, где есть подтопление.
Ещё раз проговорю этот вопрос и с мэром Белгорода Валентином Демидовым, чтобы он в этот процесс включился. На площадке идут строительные работы, дренажные канавы и отвод воды уже делается. Вчера дождь помешал, там большое количество воды пока скапливается. Но работы постараются выполнить максимально быстро. Во время ближайшего объезда Белгорода обязательно туда заеду и посмотрю, что происходит.
Вячеслав Гладков
Напомним, 29 марта стало известно, что в Белгороде построят новый парк аттракционов. Соответствующее соглашение в рамках реализации инвестпроекта подписали в региональном правительстве с компанией основного владельца холдинга «Агро-Белогорье», депутата облдумы Владимира Зотова «Мастерфест».