Белгородцы пожаловались на подтопление дворов из-за строительства парка аттракционов

В ходе прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась Ольга, которая живёт на ул. Корочанская в Белгороде. Она рассказала о затоплении дворов частных домов и хозпостроек в районе строительства нового парка аттракционов на берегу Северского Донца рядом с Центральным пляжем.