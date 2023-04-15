Белгородцы освящают пасхальные угощения: фото

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Около храма Великомученика Георгия Победоносца и церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе в Великую субботу собралось много белгородцев. Десятки людей выстроились в очередь, чтобы освятить пасхальные угощения.
В целях безопасности на входе перед храмом установили рамки металлодетектора. Также каждого досматривает участник белгородской самообороны.
Белгородцы идут целыми семьями, с детьми. Все без исключения с пасхальными корзинками. Многие кладут туда не только куличи и яйца, но и другую пищу — например, мясо или сыр.
Как проходит освящение – смотрите на фото.
Напомним, ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал жителей региона воздержаться от поездок на кладбища в приграничных районах в праздничные дни.