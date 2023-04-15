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Белгородцы освящают пасхальные угощения: фото

15 апреля 2023, 14:38
Фото: Bel.ru
В Великую субботу в храмах собирается много белгородцев. Люди освящают угощения, чтобы поставить завтра на праздничный стол.
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Пасха

Около храма Великомученика Георгия Победоносца и церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Харьковской горе в Великую субботу собралось много белгородцев. Десятки людей выстроились в очередь, чтобы освятить пасхальные угощения.

В целях безопасности на входе перед храмом установили рамки металлодетектора. Также каждого досматривает участник белгородской самообороны.

Белгородцы идут целыми семьями, с детьми. Все без исключения с пасхальными корзинками. Многие кладут туда не только куличи и яйца, но и другую пищу — например, мясо или сыр.

Как проходит освящение – смотрите на фото.

Фото: Bel.ru

Напомним, ранее митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал жителей региона воздержаться от поездок на кладбища в приграничных районах в праздничные дни.

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#Кристина Семенчук#Пасха#Куличи#Церковь#Храм#Освящение#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Фотофакт
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