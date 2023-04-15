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Белгородцы на две недели остались без связи из-за обстрела

15 апреля 2023, 09:36
Фото: 1MI
С жалобой жители населённого пункта в Белгородском районе обратились к главе региона Вячеславу Гладкову. Он отметил, что работы по восстановлению связи должны закончиться через два дня.
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Обстрел

В ходе прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница села Черемошное (Белгородский район). Она рассказала, что с 29 марта после обстрела ВСУ в населённом пункте нет электричества и света.

У нас до сегодняшнего дня нет связи. Не дай Бог что-то случится. Не уж-то никому интересно, что происходит в нашем селе? Дорога в ужасном состоянии, свет — когда захотели, тогда отключили.
Жительница села

Губернатор отметил, что по докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, свет уже дали. Со связью тяжелее. Работы по восстановлению должны закончиться через два дня.

Никто вас не забыл. Необходимо заменить оборудование. Для этого нужно ещё порядка двух дней. Надеемся, что ремонтники постараются сделать это быстрее.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#ВСУ#Обстрел#Связь#Электричество#Спецоперация#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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