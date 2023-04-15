Белгородцы могут онлайн следить за уровнем фоновой радиации

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В Белгородской области создали портал с данными об уровне фоновой радиации. Информация автоматически передаётся со специальных табло МЧС, которые установили в Белгороде, Ивне и Старом Осколе.
На портале любой житель области может ознакомиться с текущим уровнем радиационного фона в режиме реального времени и узнать статистику среднего уровня по дням. Состояние воздуха анализируется каждый час. Затем информация передаётся в систему.
Чтобы расширить возможности портала, подведомственное учреждение минцифры области «Белгородский информационный фонд» в экспериментальном режиме разрабатывает собственные комплексы. Их в настоящее время тестируют в Белгороде.
После нововведений белгородцы смогут отслеживать на сайте температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, уровень шума, освещения и углекислого газа. Новые разделы станут доступны в ближайшее время.