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Published Сегодня, 14:04

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Белгородцы могут онлайн следить за уровнем фоновой радиации

15 апреля 2023, 14:04
Фото: Beltablo.ru
Портал с соответствующими данными собирает информацию с табло в Белгороде, Ивне и Старом Осколе. В дальнейшем белгородцы смогут следить за температурой воздуха, влажностью, атмосферным давлением, уровнем шума, сообщили в областном правительстве.
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МЧС

В Белгородской области создали портал с данными об уровне фоновой радиации. Информация автоматически передаётся со специальных табло МЧС, которые установили в Белгороде, Ивне и Старом Осколе.

На портале любой житель области может ознакомиться с текущим уровнем радиационного фона в режиме реального времени и узнать статистику среднего уровня по дням. Состояние воздуха анализируется каждый час. Затем информация передаётся в систему.

Чтобы расширить возможности портала, подведомственное учреждение минцифры области «Белгородский информационный фонд» в экспериментальном режиме разрабатывает собственные комплексы. Их в настоящее время тестируют в Белгороде.

После нововведений белгородцы смогут отслеживать на сайте температуру воздуха, влажность, атмосферное давление, уровень шума, освещения и углекислого газа. Новые разделы станут доступны в ближайшее время.

 

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#Кристина Семенчук#Уровень радиации#МЧС#Минцифры#Табло#Город#Белгородская область
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