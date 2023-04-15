Белгородское село попало под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
15 апреля в 20:25 жители села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа стали получать СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Всех попросили экстренно спуститься в укрытия.
О последствиях информации пока не поступало.
За сегодняшний день это уже третий обстрел Белгородской области. Сегодня около 11:00 стало известно, что под обстрел ВСУ попали населённые пункты Красное и Ленинский Шебекинского городского округа.