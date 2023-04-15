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Белгородское село попало под обстрел ВСУ

15 апреля 2023, 17:54
Фото: 1MI
РСЧС присылают сообщения об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа.
Сюжет
Обстрел

15 апреля в 20:25 жители села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа стали получать СМС-оповещения от РСЧС об обстреле. Всех попросили экстренно спуститься в укрытия.

О последствиях информации пока не поступало.

За сегодняшний день это уже третий обстрел Белгородской области. Сегодня около 11:00 стало известно, что под обстрел ВСУ попали населённые пункты Красное и Ленинский Шебекинского городского округа.

Под обстрел ВСУ попали два населённых пункта в Белгородской области
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#Александра Склярова#Происшествия#Обстрел#СВО#ВСУ#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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