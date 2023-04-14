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Воронеж обошёл Белгород по числу продаваемой коммерческой недвижимости

14 апреля 2023, 14:11
Фото: 1MI
Такая тенденция наблюдается с апреля 2019 года. Лидером по продаже коммерческой недвижимости остаётся Воронеж. В 2023 году Белгород занимает второе место.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в апреле 2019 года количество предложений по продаже коммерческой недвижимости в Белгороде составляло 84. Тогда как в Воронеже их было 218. В Курске число доходило до 39, Липецке — 27, а Тамбове — 41.

В начале 2021 года лидером вновь был Воронеж. В столице Черноземья с молотка уходило 636 объектов. В Белгороде на то время предлагали купить 209 объектов, Курске — 112, Липецке — 93, а Тамбове — 52.

Несмотря на небольшое увеличение числа офферов в областном центре в начале 2021 года, обогнать Воронеж Белгород так и не сумел — 265 против 642. В Курске на то время продавали 109 объектов, Липецке — 162, а Тамбове — 97.

По последним данным на март 2023 года, в Белгороде хотят продать 395 объектов коммерческой недвижимости, в Воронеже — 582, в Курске — 93, в Липецке — 179, а в Тамбове — 112.

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#Коммерческая недвижимость#Продажа#Предложения#Черноземье#Экономика#Эксклюзив#Новости Белгорода#Центральное черноземье#Кристина Семенчук
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