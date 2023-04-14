Воронеж обошёл Белгород по числу продаваемой коммерческой недвижимости

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в апреле 2019 года количество предложений по продаже коммерческой недвижимости в Белгороде составляло 84. Тогда как в Воронеже их было 218. В Курске число доходило до 39, Липецке — 27, а Тамбове — 41.