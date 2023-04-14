Власти опровергли информацию об обстреле нефтехранилища в Брянской области

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Telegram-канал Mash утверждал, что 14 апреля ВСУ из миномётов обстреляли нефтехранилище в Суражском районе не менее чем десятью снарядами. По информации источника, пострадали и населённые пункты в Климовском и Стародубском районах.
Однако в администрации Суражского района эти данные назвали недостоверными, пишет издание. Чиновники призвали доверять информации из официальных источников.
В Белгородской области также продолжается борьба с фейками. Ранее в Сети появилась информация, что на оборонительных сооружениях якобы появилась надпись «БНР ждёт». Оказалось, что буквы эти просто прифотошопили.