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Власти опровергли информацию об обстреле нефтехранилища в Брянской области

14 апреля 2023, 13:55
Фото: УМВД России по Брянской области
Ранее в Сети появилась информация об обстреле ВСУ нефтехранилища в Суражском районе. Власти региона опровергли это сообщение, пишут «Брянские новости».
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СВО

Telegram-канал Mash утверждал, что 14 апреля ВСУ из миномётов обстреляли нефтехранилище в Суражском районе не менее чем десятью снарядами. По информации источника, пострадали и населённые пункты в Климовском и Стародубском районах.

Однако в администрации Суражского района эти данные назвали недостоверными, пишет издание. Чиновники призвали доверять информации из официальных источников.

В Белгородской области также продолжается борьба с фейками. Ранее в Сети появилась информация, что на оборонительных сооружениях якобы появилась надпись «БНР ждёт». Оказалось, что буквы эти просто прифотошопили.

«БНР» не ждёт: очередной фейк о Белгородской области опровергли в Сети
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#Анастасия Афанасенко#Нефтехранилище#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#СВО#Брянская область
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