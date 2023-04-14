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В центре Белгорода ограничат движение авто из-за пасхального крестного хода

14 апреля 2023, 07:45
Фото: 1MI
16 апреля некоторые участки дорог в областном центре перекроют. Автомобилистам придётся искать пути объезда.
Сюжет
Пасха

В Белгороде из-за пасхального крестного хода временно изменится схема движения. 16 апреля с 12:30 некоторые участки дорог в центре города перекроют. С 23:00 15 апреля и 16 апреля также будет ограничена стоянка.

Схема ограничений — на изображениях ниже.

Фото: мэрия Белгорода

Напомним, в Белгороде на Пасху организуют ночные автобусы. На них с 2:30 горожане смогут вернуться домой после праздничного богослужения. Кроме того, запустят бесплатные автобусы до кладбищ.

Ночные автобусы организуют в Белгороде на Пасху
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Пасха#Мэрия#Ограничения движения#Ограничения#Стоянка#Крестный ход#Город#Новости Белгорода
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