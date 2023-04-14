В центре Белгорода ограничат движение авто из-за пасхального крестного хода

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В Белгороде из-за пасхального крестного хода временно изменится схема движения. 16 апреля с 12:30 некоторые участки дорог в центре города перекроют. С 23:00 15 апреля и 16 апреля также будет ограничена стоянка.
Схема ограничений — на изображениях ниже.
Напомним, в Белгороде на Пасху организуют ночные автобусы. На них с 2:30 горожане смогут вернуться домой после праздничного богослужения. Кроме того, запустят бесплатные автобусы до кладбищ.