В районе Белгородской области назначили нового главу

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Владимир Переверзев стал главой Борисовского района. 14 апреля состоялся повторный конкурс на замещение должности главы администрации. Кандидатуру Переверзева единогласно поддержали на заседании муниципального совета.
Ранее чиновник занимал должность первого замглавы администрации муниципалитета. За него проголосовали все 20 членов совета.
На должность главы района претендовали также глава администрации Краснокутского сельского поселения Евгений Здоровцов и директор Борисовского центра культуры и народного творчества Роман Лобода.
До Владимира Переверзева районом руководил Николай Давыдов. Он покинул свой пост в декабре прошлого года. Давыдов возглавлял Борисовский район 19 лет.