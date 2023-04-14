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В районе Белгородской области назначили нового главу

14 апреля 2023, 14:22
Фото: правительство Белгородской области
Владимир Переверзев

Владимир Переверзев возглавил администрацию Борисовского района Белгородской области

С 14 апреля Владимир Переверзев официально руководит Борисовским районом, сообщили в региональном правительстве.

Владимир Переверзев стал главой Борисовского района. 14 апреля состоялся повторный конкурс на замещение должности главы администрации. Кандидатуру Переверзева единогласно поддержали на заседании муниципального совета.

Ранее чиновник занимал должность первого замглавы администрации муниципалитета. За него проголосовали все 20 членов совета.

На должность главы района претендовали также глава администрации Краснокутского сельского поселения Евгений Здоровцов и директор Борисовского центра культуры и народного творчества Роман Лобода.

До Владимира Переверзева районом руководил Николай Давыдов. Он покинул свой пост в декабре прошлого года. Давыдов возглавлял Борисовский район 19 лет.

Фото: правительство Белгородской области
Николай Давыдов покинул пост главы Борисовкого района
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Владимир Переверзев#Николай давыдов#Назначение#Общество#Глава района
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