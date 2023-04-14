В «Почте России» опровергли информацию о сокращении штата в Белгородской области

В понедельник, 10 апреля, в ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, которая рассказала о сокращении ставок в отделениях почты. По словам женщины, работы лишают 400 сотрудников. Тогда глава региона заверил, что идёт процесс оптимизации.