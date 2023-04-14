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В «Почте России» опровергли информацию о сокращении штата в Белгородской области

14 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Ранее о сокращении ставок в отделениях почты сообщили белгородцы главе региона Вячеславу Гладкову. Ситуацию прокомментировали Бел.Ру в УФПС Белгородской области.

В понедельник, 10 апреля, в ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, которая рассказала о сокращении ставок в отделениях почты. По словам женщины, работы лишают 400 сотрудников. Тогда глава региона заверил, что идёт процесс оптимизации.

Журналисты Бел.Ру направили обращение в региональное отделение «Почты России». В организации нам ответили, что сокращения в компании не планируются.

Всего на данный момент в УФПС Белгородской области работает 3251 сотрудник, из них более 1300 почтальонов.

В текущем году средняя заработная плата сотрудников составила 27 137 рублей, а у почтальонов — 22 452 рубля.

 

«Есть процесс оптимизации». Гладков ответил на жалобу о сокращениях в «Почте России»
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#Кристина Семенчук#Почта россии#Сокращение#Штат#Сотрудники#Гладков#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
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