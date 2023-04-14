В «Почте России» опровергли информацию о сокращении штата в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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В понедельник, 10 апреля, в ходе прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась белгородка, которая рассказала о сокращении ставок в отделениях почты. По словам женщины, работы лишают 400 сотрудников. Тогда глава региона заверил, что идёт процесс оптимизации.
Журналисты Бел.Ру направили обращение в региональное отделение «Почты России». В организации нам ответили, что сокращения в компании не планируются.
Всего на данный момент в УФПС Белгородской области работает 3251 сотрудник, из них более 1300 почтальонов.
В текущем году средняя заработная плата сотрудников составила 27 137 рублей, а у почтальонов — 22 452 рубля.