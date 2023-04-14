В Белгородской области в 2023 году благоустроят 48 общественных пространств

Стоит отметить, что до 2021 года голосование проводили в очном формате. Сейчас выбор дизайн-проекта можно сделать на сайте za.gorodsreda.ru. В 2021 году за объекты благоустройства проголосовали 110 тыс. жителей области, а в 2022 году — 172 тыс. человек.