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В Белгородской области в 2023 году благоустроят 48 общественных пространств

14 апреля 2023, 10:53
Фото: 1MI
Работы по благоустройству начались уже на 21 территории. Реконструкцию проводят в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды».

По словам замминистра ЖКХ Вероники Новиковой, в текущем году в регионе благоустроят 48 территорий, за которые проголосовали белгородцы в 2022 году.

Пока погода не позволяет, но подготовительные работы уже начались на 21 объекте.
Вероника Новикова

Также в текущем году благоустроят четыре территории, дизайн-проекты которых стали победителями Всероссийского конкурса. Проекты будут реализованы в Валуйках, Новом Осколе, Грайвороне и Шебекино.

Стоит отметить, что до 2021 года голосование проводили в очном формате. Сейчас выбор дизайн-проекта можно сделать на сайте za.gorodsreda.ru. В 2021 году за объекты благоустройства проголосовали 110 тыс. жителей области, а в 2022 году — 172 тыс. человек.

Голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году, стартует 15 апреля. Выбор смогут сделать белгородцы старше 14 лет.

 

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#Голосование#Нацпроект#Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»#Общественные пространства#Реконструкция#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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