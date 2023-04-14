В Белгородской области в 2023 году благоустроят 48 общественных пространств

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По словам замминистра ЖКХ Вероники Новиковой, в текущем году в регионе благоустроят 48 территорий, за которые проголосовали белгородцы в 2022 году.
Пока погода не позволяет, но подготовительные работы уже начались на 21 объекте.
Вероника Новикова
Также в текущем году благоустроят четыре территории, дизайн-проекты которых стали победителями Всероссийского конкурса. Проекты будут реализованы в Валуйках, Новом Осколе, Грайвороне и Шебекино.
Стоит отметить, что до 2021 года голосование проводили в очном формате. Сейчас выбор дизайн-проекта можно сделать на сайте za.gorodsreda.ru. В 2021 году за объекты благоустройства проголосовали 110 тыс. жителей области, а в 2022 году — 172 тыс. человек.
Голосование за объекты, которые благоустроят в следующем году, стартует 15 апреля. Выбор смогут сделать белгородцы старше 14 лет.