В Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом

Стоит отметить, что благодаря грантовым и спонсорским поддержкам в ресурсных классах и группах учатся более 400 детей с РАС и другими ментальными особенностями. Кроме того, в 2022 году в области был открыт Центр полезной занятости, в котором ребята получают навыки работы и коммуникации в трудом коллективе. Ранее в регионе реализовывали проект «Ранняя помощь» — в школах были запущены службы ранней поддержки детей с ментальными особенностями и их родителей. Также в регионе реализовывался проект «Доброжелательная школа — школа для всех», в рамках которого развивалась сеть опорных инклюзивных детсадов и школ для обучения детей с ментальными нарушениями.