В Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
По словам Натальи Злобиной, открытие тренировочной квартиры в Белгороде запланировано на конец месяца. Проект реализуется для того, чтобы у людей с аутизмом и другими ментальными особенностями старше 18 лет формировались важные жизненные компетенции и навыки для самостоятельной жизни.
Проживать в тренировочной квартире ребята будут посменно. В работе будут принимать участие тьюторы, которые будут постоянно находиться в квартире и помогать проживающим.
По словам руководителя фонда, молодые люди будут учиться самостоятельно платить за квартиру, ходить за покупками, обращаться с бытовой техникой.
Этот проект должен сделать всё, чтобы у наших ребят появилось огромное количество социальных поводов вне квартиры, с которыми им нужно научиться справляться: планировать свой день, тратить деньги, разбираться, что такое деньги, распределять между собой обязанности, поддерживать в чистоте свой дом, соблюдать режим.
Наталья Злобина
В год в тренировочной квартире запланированы три смены по три месяца. В каждой смене в квартире вместе с тьюторами будут проживать шесть юношей и девушек.
Отметим, что трёхкомнатную квартиру площадью 130 кв.м предоставил в долгосрочную аренду крупный белгородских застройщик, ещё одна компания оказывает спонсорскую поддержку в оплате содержания сопровождающих.
Реализация проекта стала возможна, в том числе, благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Сумма гранта составила 2,7 млн рублей.
Стоит отметить, что благодаря грантовым и спонсорским поддержкам в ресурсных классах и группах учатся более 400 детей с РАС и другими ментальными особенностями. Кроме того, в 2022 году в области был открыт Центр полезной занятости, в котором ребята получают навыки работы и коммуникации в трудом коллективе. Ранее в регионе реализовывали проект «Ранняя помощь» — в школах были запущены службы ранней поддержки детей с ментальными особенностями и их родителей. Также в регионе реализовывался проект «Доброжелательная школа — школа для всех», в рамках которого развивалась сеть опорных инклюзивных детсадов и школ для обучения детей с ментальными нарушениями.