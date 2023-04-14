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В Белгороде ищут владельца брошенного авто с украинскими номерами и буквой Z

14 апреля 2023, 11:54
Фото: мэрия Белгорода

Больше десяти брошенных машин обнаружили в Белгороде

Мэрия просит владельцев забрать автомобили. В противном случае их отгонят на платную спецстоянку.

11 брошенных машин нашли в Белгороде. Недобросовестным автомобилистам напомнили, что авто отгонят на платную спецстоянку на улице Губкина, если владельцы не заберут их.

Находятся «брошенки» на улице Есенина, 50, проспекте Ватутина, 18, улице Шаландина, 3, в переулке 5-м Заводском, 30, улицах Свободная, 49, Тельмана, 17, Волчанская, 85/2, Мокроусова, 13, Мичурина, 79а, бульваре Юности, 29 и на Народном бульваре, 34а.

Фото: мэрия Белгорода

Напомним, в 2022 году белгородцы бросили как минимум 457 машин. Тогда на спецстоянку увезли брошенную иномарку Chevrolet. Она мешала уборке территории. Найти собственника тогда так и не удалось.

Белгородцы в 2022 году бросили более 450 машин
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Город#Мэрия#Брошенные машины#Спецстоянка
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