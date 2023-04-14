В Белгороде ищут владельца брошенного авто с украинскими номерами и буквой Z

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
11 брошенных машин нашли в Белгороде. Недобросовестным автомобилистам напомнили, что авто отгонят на платную спецстоянку на улице Губкина, если владельцы не заберут их.
Находятся «брошенки» на улице Есенина, 50, проспекте Ватутина, 18, улице Шаландина, 3, в переулке 5-м Заводском, 30, улицах Свободная, 49, Тельмана, 17, Волчанская, 85/2, Мокроусова, 13, Мичурина, 79а, бульваре Юности, 29 и на Народном бульваре, 34а.
Напомним, в 2022 году белгородцы бросили как минимум 457 машин. Тогда на спецстоянку увезли брошенную иномарку Chevrolet. Она мешала уборке территории. Найти собственника тогда так и не удалось.