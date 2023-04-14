Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Изображение материала

Стало известно, какой фонтан не смогут запустить в этом году в Белгороде

14 апреля 2023, 11:22
Фото: Telegram-канал "Уютный город"

Фонтаны в Белгороде запустят к 1 мая

Белгорблагоустройство сообщило, что уже сейчас активно ведётся подготовка систем и чаш. Однако один фонтан в этом сезоне всё-таки не включат.

Фонтаны в Белгороде запустят к 1 мая. Уже сейчас идёт подготовка всех систем к бесперебойной работе в течение сезона.

Сотрудники моют чаши фонтанов, проверяют работоспособность систем водоснабжения, очищают архитектурные формы, красят и ремонтируют облицовочное покрытие, благоустраивают прилегающую территорию. Всего планируется запустить 15 фонтанов.

Однако один фонтан в этом году не будет работать. Речь идёт о фонтане возле Дома офицеров. По информации Белгорблагоустройства, его техническое состояние неудовлетворительное. К таким выводам пришли по результатам осмотра.

Тем временем в парке Победы приступили к ремонту фонтана. Ранее белгородец предложил вернуть ему первоначальный вид. В мэрии ответили, что изучат этот вопрос.

Фото: Telegram-канал "Уютный город"
Фонтану в парке Победы в Белгороде предложили вернуть первоначальный вид
Узнать подробнее
Читайте также:
В Театральном сквере Белгорода появится современный контактный фонтанФонтан «Мальчик с гусями» в Белгороде пришлось чистить после фестивалейВ фонтан с мальчиком с гусем в Белгороде запустят живых гусей
#Анастасия Афанасенко#Фонтаны#Запуск#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
Подпишитесь
От вулканической пыли до отголосков СВО: что привело к «белому дождю» в Белгороде
Сегодня, 10:46
Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо
Сегодня, 07:13
Шоу маст гоу он: можно ли танцевать под иностранную музыку на выпускных в Белгороде?
Сегодня, 07:58
В Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом
Сегодня, 06:38
Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площади
Сегодня, 11:56
Почему задерживается благоустройство сквера на месте камышитового завода в Белгороде
Сегодня, 08:32