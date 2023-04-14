Стало известно, какой фонтан не смогут запустить в этом году в Белгороде

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Фонтаны в Белгороде запустят к 1 мая. Уже сейчас идёт подготовка всех систем к бесперебойной работе в течение сезона.
Сотрудники моют чаши фонтанов, проверяют работоспособность систем водоснабжения, очищают архитектурные формы, красят и ремонтируют облицовочное покрытие, благоустраивают прилегающую территорию. Всего планируется запустить 15 фонтанов.
Однако один фонтан в этом году не будет работать. Речь идёт о фонтане возле Дома офицеров. По информации Белгорблагоустройства, его техническое состояние неудовлетворительное. К таким выводам пришли по результатам осмотра.
Тем временем в парке Победы приступили к ремонту фонтана. Ранее белгородец предложил вернуть ему первоначальный вид. В мэрии ответили, что изучат этот вопрос.