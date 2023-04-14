Сколько жители Белгородской области платят за капитальный ремонт в 2023 году

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
По данным регионального министерства ЖКХ, плановому капремонту в текущем году подлежат 186 многоквартирных домов. В порядок также приведут девять МКД, которые ранее имели статус общежитий.
По информации регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:
При этом объёмы и виды работ определяются при организации капремонта собственниками квартир на общем собрании, согласно лимиту финансирования.
В Белгородской области виды работ, объёмы и стоимость определили собственники 105 многоэтажек на общем собрании. В отношении ещё 81 здания решения были приняты органами местного самоуправления, так как это не было сделано собственниками.
В 2023 году Белгородской области установлен следующий минимальный размер взноса:
По данным областного правительства, правом на предоставление ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капремонт обладают:
Ежемесячная компенсация предоставляется гражданам Российской Федерации, которые проживают на территории Белгородской области, своевременно и полностью оплачивают плату за жилое помещение и коммунальные услуги.
Размер компенсации определяется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, а также размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, которая используется для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Так, неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, могут рассчитывать на компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт в размере 50%, достигшие возраста 80 лет — в размере 100%.
Заявление на предоставление компенсации можно подать:
К заявлению гражданин прикладывает только документ, удостоверяющий личность.
Получить консультацию по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации можно в региональном министерстве соцзащиты по телефону 7(4722) 27-17-41 или в органах соцзащиты населении.