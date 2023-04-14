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Сколько жители Белгородской области платят за капитальный ремонт в 2023 году

14 апреля 2023, 08:12
Фото: 1MI
В текущем году в регионе капремонту подлежат 186 многоквартирных домов. Сколько за это платят белгородцы и кому положены льготы — в материале Бел.Ру.

По данным регионального министерства ЖКХ, плановому капремонту в текущем году подлежат 186 многоквартирных домов. В порядок также приведут девять МКД, которые ранее имели статус общежитий.

Что входит в работы по капремонту

По информации регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме включает в себя:

  • ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
  • ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;
  • ремонт крыши;
  • ремонт подвалов, которые относятся к общему имуществу в МКД;
  • ремонт фасада;
  • ремонт фундамента.

При этом объёмы и виды работ определяются при организации капремонта собственниками квартир на общем собрании, согласно лимиту финансирования.

В Белгородской области виды работ, объёмы и стоимость определили собственники 105 многоэтажек на общем собрании. В отношении ещё 81 здания решения были приняты органами местного самоуправления, так как это не было сделано собственниками.

Тариф

В 2023 году Белгородской области установлен следующий минимальный размер взноса:

  • 10,01 рубля на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов с лифтовым оборудованием;
  • 9,79 рубля на 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц для многоквартирных домов без лифтового оборудования.

Компенсация за взносы на капремонт

По данным областного правительства, правом на предоставление ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капремонт обладают:

  • одиноко проживающие неработающие собственники, достигшие возраста 70 и 80 лет;
  • граждане, которые живут в семье, состоящей только из неработающих пенсионеров или инвалидов I и II групп.

Условия для получения компенсации

Ежемесячная компенсация предоставляется гражданам Российской Федерации, которые проживают на территории Белгородской области, своевременно и полностью оплачивают плату за жилое помещение и коммунальные услуги.

Размер компенсации в 2023 году

Размер компенсации определяется исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, а также размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, которая используется для предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Так, неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, могут рассчитывать на компенсацию расходов по уплате взноса на капремонт в размере 50%, достигшие возраста 80 лет — в размере 100%.

Куда обращаться за получением компенсации

Заявление на предоставление компенсации можно подать:

  • лично в МФЦ;
  • в органы социальной защиты населения по месту проживания (регистрации).

Документы

К заявлению гражданин прикладывает только документ, удостоверяющий личность.

Получить консультацию по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации можно в региональном министерстве соцзащиты по телефону 7(4722) 27-17-41 или в органах соцзащиты населении.



В Белгородской области ищут финансирование на капремонт БГАДТ им. Щепкина
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