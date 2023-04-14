Шоу маст гоу он: можно ли танцевать под иностранную музыку на выпускных в Белгороде?

В то же время, по данным Бел.Ру, ряду выпускников запретили использовать при подготовке номеров иностранные западные песни. Вероятно, это может быть местной инициативой, необходимой, по мнению руководства школ, для привития детям любви к отечественным композициям. Но вот работают ли подобные меры так, как задумано, и не дают ли они обратный эффект — большой вопрос.