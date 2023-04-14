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Шоу маст гоу он: можно ли танцевать под иностранную музыку на выпускных в Белгороде?

14 апреля 2023, 07:58
Фото: 1MI

В Белгороде официально не собираются запрещать западную музыку на выпускных

Бел.Ру стало известно, что в Белгороде некоторым выпускникам 11-х классов запретили использовать иностранную музыку для подготовки выступлений на последние звонки и выпускные. Редакция решила выяснить, чем это обусловлено: за ответом мы обратились к мэрии.
Сюжет
Школы

Как журналистам ответили в пресс-службе горадминистрации, официальных запретов на использование иностранной западной музыки при подготовке и проведении мероприятий (в том числе последних звонков) в Белгороде нет.

Кроме того, при подготовке последнего звонка и выпускных вечеров для 9-x, 11-х классов право выбора музыкального сопровождения «остаётся за общеобразовательной организацией».

Информация о случаях запрета включать иностранную западную музыку на последних звонках и выпускных вечерах в школах Белгорода в администрацию города Белгорода не поступала. Вместе с тем считаем целесообразным использовать на торжественной части праздничных мероприятий музыку и репертуар отечественных исполнителей.
пресс-служба мэрии Белгорода

В то же время, по данным Бел.Ру, ряду выпускников запретили использовать при подготовке номеров иностранные западные песни. Вероятно, это может быть местной инициативой, необходимой, по мнению руководства школ, для привития детям любви к отечественным композициям. Но вот работают ли подобные меры так, как задумано, и не дают ли они обратный эффект — большой вопрос. 

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