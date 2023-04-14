Шоу маст гоу он: можно ли танцевать под иностранную музыку на выпускных в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Как журналистам ответили в пресс-службе горадминистрации, официальных запретов на использование иностранной западной музыки при подготовке и проведении мероприятий (в том числе последних звонков) в Белгороде нет.
Кроме того, при подготовке последнего звонка и выпускных вечеров для 9-x, 11-х классов право выбора музыкального сопровождения «остаётся за общеобразовательной организацией».
Информация о случаях запрета включать иностранную западную музыку на последних звонках и выпускных вечерах в школах Белгорода в администрацию города Белгорода не поступала. Вместе с тем считаем целесообразным использовать на торжественной части праздничных мероприятий музыку и репертуар отечественных исполнителей.
пресс-служба мэрии Белгорода
В то же время, по данным Бел.Ру, ряду выпускников запретили использовать при подготовке номеров иностранные западные песни. Вероятно, это может быть местной инициативой, необходимой, по мнению руководства школ, для привития детям любви к отечественным композициям. Но вот работают ли подобные меры так, как задумано, и не дают ли они обратный эффект — большой вопрос.