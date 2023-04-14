Шебекинцы попросили перенести мемориальные плиты в местный парк

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Житель Шебекино обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой перенести мемориальные плиты в честь погибших в СВО в парк. Мужчина утверждает, что ему тяжело видеть лица погибших знакомых каждый день по пути на работу. Пока плиты установлены в сквере памяти «Айсберг».
Глава региона ответил, что подобное решение принимать самостоятельно он не станет. Решать вопрос о переносе стел должны сами шебекинцы. Со слов главы региона, у него нет ни морального, ни законного на это права.
«Это решение, которое нужно принимать городом, собравшись всем. Потому что это память. Это только общественное решение», — пояснил губернатор.