Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Изображение материала

Шебекинцы попросили перенести мемориальные плиты в местный парк

14 апреля 2023, 13:26
Фото: Telegram-канал Владимира Жданова
Житель Белгородской области обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой перенести из сквера «Айсберг» мемориальные плиты, установленные в память о погибших в СВО. Мужчина рассказал, что ему тяжело ежедневно видеть лица погибших знакомых.

Житель Шебекино обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой перенести мемориальные плиты в честь погибших в СВО в парк. Мужчина утверждает, что ему тяжело видеть лица погибших знакомых каждый день по пути на работу. Пока плиты установлены в сквере памяти «Айсберг».

Глава региона ответил, что подобное решение принимать самостоятельно он не станет. Решать вопрос о переносе стел должны сами шебекинцы. Со слов главы региона, у него нет ни морального, ни законного на это права.

«Это решение, которое нужно принимать городом, собравшись всем. Потому что это память. Это только общественное решение», — пояснил губернатор.

В Белгороде собираются установить мемориальную плиту в честь погибшего военного
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде установят мемориальные доски в память о двух бойцах, погибших в СВОВ Белгороде в память о троих погибших бойцах могут установить мемориальные доскиДепутаты поддержали установку мемориальной доски в память о погибшем в СВО белгородце
#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Общество#Сквер#Парк#Мемориальные плиты#Шебекино
Подпишитесь
От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
Сегодня, 14:59
Mesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробару
Сегодня, 13:29
В районе Белгородской области назначили нового главу
Сегодня, 14:22
Белгородская красная «река» могла появиться из-за утечки вещества для протравливания
Сегодня, 12:44
Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху
Сегодня, 13:16
Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде
Сегодня, 13:10