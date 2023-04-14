Шебекинцы попросили перенести мемориальные плиты в местный парк

Житель Шебекино обратился к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой перенести мемориальные плиты в честь погибших в СВО в парк. Мужчина утверждает, что ему тяжело видеть лица погибших знакомых каждый день по пути на работу. Пока плиты установлены в сквере памяти «Айсберг».