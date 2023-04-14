Разнорабочий погиб под колёсами погрузчика в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По факту гибели рабочего в Волоконовском районе возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла 1 апреля.
В этот день выполняли работы по погрузке сена в ангар с использованием фронтального мини-погрузчика. Последний наехал на разнорабочего при движении назад. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.
Пока следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности, планируют привлечь к ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.