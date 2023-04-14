Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Изображение материала

Разнорабочий погиб под колёсами погрузчика в Белгородской области

14 апреля 2023, 09:41
Фото: 1MI
Белгородец погиб 1 апреля на предприятии в Волоконовском районе. Погрузчик наехал на разнорабочего. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в региональном СК.
Сюжет
Следком

По факту гибели рабочего в Волоконовском районе возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Трагедия произошла 1 апреля.

В этот день выполняли работы по погрузке сена в ангар с использованием фронтального мини-погрузчика. Последний наехал на разнорабочего при движении назад. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Пока следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил безопасности, планируют привлечь к ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

Металлические конструкции рухнули на рабочего в Белгородской области, он погиб
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабочий в Белгородской области погиб после падения с 10-метровой высотыВ Белгородской области при строительстве автомобильного моста погиб рабочийПод Белгородом на производстве погиб рабочий
#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовский район#Гибель рабочего#Происшествия#Предприятие#Следком#Ск#Погрузчик#Сено#Ангар
Подпишитесь
От вулканической пыли до отголосков СВО: что привело к «белому дождю» в Белгороде
Сегодня, 10:46
Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо
Сегодня, 07:13
Шоу маст гоу он: можно ли танцевать под иностранную музыку на выпускных в Белгороде?
Сегодня, 07:58
В Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом
Сегодня, 06:38
Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площади
Сегодня, 11:56
Почему задерживается благоустройство сквера на месте камышитового завода в Белгороде
Сегодня, 08:32