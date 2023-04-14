РАНХиГС: На рынке труда будут востребованы соискатели старше 50 лет

Войти в состав участников федерального проекта могут женщины в декрете либо неработающие матери, имеющие ребенка до 7 лет; люди старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; работники, находящиеся под риском увольнения, и ряд других категорий.

Сведения о проекте и порядок приема на обучение опубликованы на сайте. Кроме того, с программами бесплатной переподготовки можно ознакомиться в социальных сетях VK, ОК, Telegram. По всем возникшим вопросам можно обратиться в кол-центр проекта по телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной почте [email protected]