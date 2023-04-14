РАНХиГС: На рынке труда будут востребованы соискатели старше 50 лет

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Имеется в виду, что многие работодатели обратят внимание на анкеты возрастных соискателей, обладающих необходимыми компетенциями для выполнения должностных обязанностей. Об этом пишет newsnn.ru.
В свою очередь, РАНХиГС в процессе реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» готова предложить слушателям, чей возраст достиг 50 лет, бесплатно повысить квалификацию либо получить дополнительное профессиональное образование. Участниками программы могут стать граждане из всех российских субъектов.
По мнению старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, растущий спрос на работников старше 50 лет обусловлен многими причинами.
«В первую очередь тем, что возрастные специалисты имеют необходимый жизненный опыт, умеют находить общий язык с коллективом, выстраивать эффективные коммуникации как внутри организации, так и за ее пределами. Во-вторых, они не имеют завышенных зарплатных ожиданий, знают цену своим навыкам и знаниям, готовы лояльно относиться к решениям руководства и при необходимости идти на компромисс, проявляют разумную инициативу, обладают высокими исполнительскими и организаторскими качествами, — пояснил Ляшок. — В-третьих, возрастные специалисты хорошо справляются в коллективе с ролью наставников для молодых специалистов, а также служат связующим звеном между руководством организации и подчиненными».
Как пояснили в РАНХиГС, слушатели старше 50 лет чаще отдают предпочтение следующим программам обучения: «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».
В настоящее время Президентская академия разработала более 1000 бесплатных образовательных программ. При этом для каждого региона предусмотрен свой набор, который учитывает потребности локального рынка труда. Обучаться можно в очном, а также в дистанционном формате.
Войти в состав участников федерального проекта могут женщины в декрете либо неработающие матери, имеющие ребенка до 7 лет; люди старше 50 лет; безработные; граждане до 35 лет без высшего или среднего специального образования; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; отслужившие в армии граждане, которые не нашли работу; работники, находящиеся под риском увольнения, и ряд других категорий.
Сведения о проекте и порядок приема на обучение опубликованы на сайте. Кроме того, с программами бесплатной переподготовки можно ознакомиться в социальных сетях VK, ОК, Telegram. По всем возникшим вопросам можно обратиться в кол-центр проекта по телефону 8 (804) 700-07-70 и электронной почте [email protected]