Пропавшего без вести белгородца нашли убитым под слоем мусора

По данным СК, 3 апреля мужчина вместе со знакомыми выпивал в хуторе Пригорки. В компании на бытовой почве произошла ссора. Один из присутствующих стал избивать потерпевшего. После этого они вышли на улицу. С тех пор местонахождение пропавшего было неизвестно.