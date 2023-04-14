Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Изображение материала

Пропавшего без вести белгородца нашли убитым под слоем мусора

14 апреля 2023, 12:16
Фото: 1MI
В убийстве подозревают его знакомого. Следствие считает, что молодой человек избил потерпевшего во время ссоры. Вскоре белгородец умер, а его тело подозреваемый спрятал в хозпостройке. О преступлении сообщили в региональном СК.

В Прохоровском районе нашли убитым белгородца, который ранее пропал без вести. В убийстве подозревают его знакомого 2001 г. р. Трагедия разыгралась в хуторе Пригорки в начале апреля.

Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась знакомая пропавшего 57-летнего мужчины. Оказалось, что белгородца никто не видел с 4 апреля. Вскоре стало известно, что он стал жертвой преступления.

По данным СК, 3 апреля мужчина вместе со знакомыми выпивал в хуторе Пригорки. В компании на бытовой почве произошла ссора. Один из присутствующих стал избивать потерпевшего. После этого они вышли на улицу. С тех пор местонахождение пропавшего было неизвестно.

Следствие считает, что подозреваемый на улице продолжил избивать белгородца. Когда последний умер, парень спрятал тело в хозяйственной постройке и забросал мусором. Труп 13 апреля нашли сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Следователь настаивает на его заключении под стражу.

Убитую пожилую белгородку обнаружили её соседи
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде нашли убитыми девушку и её малолетнюю дочьВ Белгородской области нашли останки убитого мужчины. Он пропал ещё в 2016 годуПропавшего в канун старого Нового года белгородца нашли убитым
#Белгородская область#Прохоровский район#Убийство#Происшествия#Ск#УМВД#Полиция#Наталья Корявых#Пропавший#Преступление
Подпишитесь
От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
Сегодня, 14:59
Mesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробару
Сегодня, 13:29
В районе Белгородской области назначили нового главу
Сегодня, 14:22
Белгородская красная «река» могла появиться из-за утечки вещества для протравливания
Сегодня, 12:44
Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху
Сегодня, 13:16
Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде
Сегодня, 13:10