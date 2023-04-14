Пропавшего без вести белгородца нашли убитым под слоем мусора

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В Прохоровском районе нашли убитым белгородца, который ранее пропал без вести. В убийстве подозревают его знакомого 2001 г. р. Трагедия разыгралась в хуторе Пригорки в начале апреля.
Как сообщили в региональном УМВД, в полицию обратилась знакомая пропавшего 57-летнего мужчины. Оказалось, что белгородца никто не видел с 4 апреля. Вскоре стало известно, что он стал жертвой преступления.
По данным СК, 3 апреля мужчина вместе со знакомыми выпивал в хуторе Пригорки. В компании на бытовой почве произошла ссора. Один из присутствующих стал избивать потерпевшего. После этого они вышли на улицу. С тех пор местонахождение пропавшего было неизвестно.
Следствие считает, что подозреваемый на улице продолжил избивать белгородца. Когда последний умер, парень спрятал тело в хозяйственной постройке и забросал мусором. Труп 13 апреля нашли сотрудники правоохранительных органов.
По данному факту возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали. Следователь настаивает на его заключении под стражу.