Почему задерживается благоустройство сквера на месте камышитового завода в Белгороде

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с благоустройством на месте бывшего камышитового завода в Белгороде. У главы региона поинтересовались, когда он доведёт информацию до жителей по поводу сквера на месте завода.
Гладков отметил, что обещание по скверу помнит. С его слов, это место требует благоустройства, однако пока имеется проблема: вокруг — частная собственность. «Прийти и отнять землю — такого права у меня нет», — подчеркнул губернатор.
Также он сообщил, что администрация завершает разработку эскизного варианта. Планируется, что мэр Валентин Демидов представит эскиз к 9 Мая. Градоначальник подтвердил информацию главы региона. Ситуация осложняется только принадлежностью участка, но в мэрии надеются на согласование работ.
Ранее сообщалось, что на месте бывшего камышитового завода в Белгороде появится мемориальный парк. Тогда же Гладков заявил, что проблемой будет только частная собственность. Разработкой проекта в прошлом году должен был заняться экс-мэр Антон Иванов.
В 1942 году в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района от рук фашистских захватчиков погибли порядка 2 тыс. человек. В марте суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны.