Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Изображение материала

Почему задерживается благоустройство сквера на месте камышитового завода в Белгороде

14 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI

Гладков разъяснил ситуацию с мемориальным парком на месте камышитового завода

Губернатор заявил, что это место в Белгороде требует благоустройства, однако пока имеются проблемы. Вокруг находится частная собственность. Пока администрация завершает разработку эскизного варианта.

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с благоустройством на месте бывшего камышитового завода в Белгороде. У главы региона поинтересовались, когда он доведёт информацию до жителей по поводу сквера на месте завода.

Гладков отметил, что обещание по скверу помнит. С его слов, это место требует благоустройства, однако пока имеется проблема: вокруг — частная собственность. «Прийти и отнять землю — такого права у меня нет», — подчеркнул губернатор.

Также он сообщил, что администрация завершает разработку эскизного варианта. Планируется, что мэр Валентин Демидов представит эскиз к 9 Мая. Градоначальник подтвердил информацию главы региона. Ситуация осложняется только принадлежностью участка, но в мэрии надеются на согласование работ.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего камышитового завода в Белгороде появится мемориальный парк. Тогда же Гладков заявил, что проблемой будет только частная собственность. Разработкой проекта в прошлом году должен был заняться экс-мэр Антон Иванов.

В 1942 году в районе камышитового завода в селе Михайловка Белгородского района от рук фашистских захватчиков погибли порядка 2 тыс. человек. В марте суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войны.

На месте бывшего камышитового завода в Белгороде появится мемориальный парк
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войныПрокуратура попросила суд признать факт геноцида белгородцев во время войныСуд в России впервые признал убийства советских граждан нацистами геноцидом
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Антон Иванов#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Сквер#Камышитовый завод#Благоустройство#Мемориальный парк
Подпишитесь
От вулканической пыли до отголосков СВО: что привело к «белому дождю» в Белгороде
Сегодня, 10:46
Гладков о строительстве четвёртой очереди Новой жизни: Там не всё хорошо
Сегодня, 07:13
Шоу маст гоу он: можно ли танцевать под иностранную музыку на выпускных в Белгороде?
Сегодня, 07:58
В Белгороде откроют тренировочную квартиру для молодёжи с аутизмом
Сегодня, 06:38
Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площади
Сегодня, 11:56