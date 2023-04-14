От вулканической пыли до отголосков СВО: что привело к «белому дождю» в Белгороде

«Я считаю эту версию наиболее правильной, учитывая восточные и юго-восточный ветры, дующие сегодня в атмосфере над югом Европейской России. Это могли быть отголоски пыльных бурь, наблюдавшихся вчера в Казахстане и вечером в среду добравшихся до Астраханской области, а сегодня и до Волгоградской и Воронежской областей», — отмечает специалист.



Отголоски СВО