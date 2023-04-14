От вулканической пыли до отголосков СВО: что привело к «белому дождю» в Белгороде

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Появились новые версии возникновения «белого дождя» в Белгороде и области. До этого несколько специалистов высказали свои предположения, по какой причине произошло это явление.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РИА «Новости», что «белый дождь» мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения, а не пеплом с Камчатки.
Пепел вулкана за три дня должен был преодолеть порядка 18 тыс. км. Скорость перемещения воздушных масс составила бы примерно 230 километров в секунду. Эту версию некоторые эксперты считают несостоятельной.
Как отметил Леус, в регионе могли выпасть вместе с дождём продукты горения каких-то веществ или боеприпасов. По его словам, наиболее вероятной версией стали последствия пыльной бури.
«Я считаю эту версию наиболее правильной, учитывая восточные и юго-восточный ветры, дующие сегодня в атмосфере над югом Европейской России. Это могли быть отголоски пыльных бурь, наблюдавшихся вчера в Казахстане и вечером в среду добравшихся до Астраханской области, а сегодня и до Волгоградской и Воронежской областей», — отмечает специалист.
Отголоски СВО
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что «белый дождь» мог быть результатом боёв, проходящих в зоне спецоперации. В пользу этой версии говорит погода в Донбассе, считает эксперт.
«Там идут сильнейшие дожди, аномальные осадки. И, соответственно, боевые действия идут, продукты горения от боеприпасов, взрывы, горение, пожары, поэтому это тоже частично могло попадать в орбиту этого циклона и, соответственно, выпадать в виде осадков с примесями всевозможных пороховых веществ», — пояснил Тишковец.
Многие специалисты придерживаются точки зрения о том, что на самом деле «белый дождь» мог пройти из-за пыли. Глава регионального минприродопользования Роман Татаринцев со ссылкой на данные Росгидромета сообщил, что Белгородская область находилась под влиянием южного циклона, который принёс воздушную массу с большим количеством пыли.
Аналогичное мнение и у руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова. По его словам, он ещё не исключает версии о том, что это могла быть пыльца растений. Нужно внимательно изучить состав.
Учёные БелГУ провели анализ остатков «белого дождя» и после изучения элементного состава пришли к выводу, что причиной мог послужить вулканический пепел. Как рассказал директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, ожидалось, что в составе будут кремний, кислород, алюминий, но оказалось, что там большое количество калия — 5%.
Именно по этой причине в университете предположили, что дождь мог быть связан с извержением вулкана. Также учёные утверждали, что пепел большой опасности для людей не несёт.