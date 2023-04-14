Новый автобус в Белгороде подключили к системе оплаты проезда «вход/выход»

С 14 апреля для оплаты проезда пассажирам автобуса № 130 нужно будет дважды прикладывать карту к валидатору — при входе и выходе.

При первой валидации на экране появляется надпись «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.