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Новый автобус в Белгороде подключили к системе оплаты проезда «вход/выход»

14 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Дважды прикладывать карту теперь нужно и в автобусе № 130. Об изменениях сообщили в региональном минтрансе.

С 14 апреля для оплаты проезда пассажирам автобуса № 130 нужно будет дважды прикладывать карту к валидатору — при входе и выходе.
При первой валидации на экране появляется надпись «Проезд разрешён» и резервируется платёж, равный цене проезда от остановки посадки до конечной остановки маршрута.

При прикладывании карты на выходе из автобуса регистрируется остановка высадки. Сумма для списания корректируется в соответствии с тарифом и списывается с банковского счёта владельца карты.

Если при выходе не приложить карту второй раз, спишется полная стоимость проезда до конечной остановки маршрута.

Система оплаты проезда «вход/выход» уже работает на маршрутах № 101, 103, 103Н, 111, 111У, 111С, 113, 114, 114Д, 115, 115Б, 123, 123А, 127, 172, 223, 223А, 223И, 237 и 238.

С 1 апреля такая же система введена и на пригородном автобусе №223И, следующем от рынка «Салют» через микрорайон Стрелецкое-23 до Стрелецкого-73/1.

К системе оплаты «вход/выход» подключат ещё один белгородский автобус
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#Анастасия Афанасенко#Автобус#Валидатор#Вход-выход#Оплата проезда#Общество#Белгородская область#Белгород#Белгородский район
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