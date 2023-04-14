«Норникель» сообщил о ходе выполнения программы «Цифровой инвестор»

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Как сообщается, для этого в рамках программы «Цифровой инвестор» будут приобретены до 0,27% акций горно-металлургической компании с 1 мая до 31 декабря текущего года. Пакет оценивается примерно в 6,27 миллиарда рублей, передают newizv.ru.
Владимир Потанин заявил, что программа заработает в пилотном режиме. После этого специалисты оценят, в какой мере токены востребованы у сотрудников.
Оборот токенов станет возможным на блокчейн-платформе «Атомайз» - первой в России получившей лицензию Центробанка.
Отмечается, что проект дает возможность дробления токенов, поэтому он может быть интересен инвесторам даже с самыми скромными суммами. Также работа с токенами гарантирует прозрачность инвестиций за счет технологии распределенного реестра. Кроме того, здесь нет посредников в отношениях инвестора и компании.
Тем не менее при возникающем вопросе, не может ли таким образом владелец компании наращивать собственный пакет, в «Норникеле» ответили, что количество акций в программе составляет четверть процента, что ничтожно мало для наращивания доли Потанина в ущерб другим акционерам. Наоборот, руководство компании за счет программы расширяет социальную политику, чтобы сделать промышленный гигант «народным предприятием».