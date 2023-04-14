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«Норникель» сообщил о ходе выполнения программы «Цифровой инвестор»

14 апреля 2023, 15:19
Фото: 1MI
В марте 2023 года «Норникель» сообщил о возможности каждого сотрудника компании со стажем от одного года получить деньги от предприятия на покупку цифровых финансовых активов (токенов), привязанных по стоимости к акциям «Норникеля».

Как сообщается, для этого в рамках программы «Цифровой инвестор» будут приобретены до 0,27% акций горно-металлургической компании с 1 мая до 31 декабря текущего года. Пакет оценивается примерно в 6,27 миллиарда рублей, передают newizv.ru.

Владимир Потанин заявил, что программа заработает в пилотном режиме. После этого специалисты оценят, в какой мере токены востребованы у сотрудников.

Оборот токенов станет возможным на блокчейн-платформе «Атомайз» - первой в России получившей лицензию Центробанка.

Отмечается, что проект дает возможность дробления токенов, поэтому он может быть интересен инвесторам даже с самыми скромными суммами. Также работа с токенами гарантирует прозрачность инвестиций за счет технологии распределенного реестра. Кроме того, здесь нет посредников в отношениях инвестора и компании.

Тем не менее при возникающем вопросе, не может ли таким образом владелец компании наращивать собственный пакет, в «Норникеле» ответили, что количество акций в программе составляет четверть процента, что ничтожно мало для наращивания доли Потанина в ущерб другим акционерам. Наоборот, руководство компании за счет программы расширяет социальную политику, чтобы сделать промышленный гигант «народным предприятием».

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