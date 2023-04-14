«Норникель» сообщил о ходе выполнения программы «Цифровой инвестор»

Тем не менее при возникающем вопросе, не может ли таким образом владелец компании наращивать собственный пакет, в «Норникеле» ответили, что количество акций в программе составляет четверть процента, что ничтожно мало для наращивания доли Потанина в ущерб другим акционерам. Наоборот, руководство компании за счет программы расширяет социальную политику, чтобы сделать промышленный гигант «народным предприятием».