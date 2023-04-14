Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:37

Published Сегодня, 18:37

Modified Сегодня, 18:39

Updated Сегодня, 18:39

Изображение материала

Над Белгородской областью сбили три украинских дрона

14 апреля 2023, 18:37
Фото: 1MI
За несколько часов белгородские пограничники засекли на границе три украинских дрона и заставили их приземлиться, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сюжет
СВО

Это были беспилотники-разведчики. Первый коптер был начинен взрывчаткой и попал на территорию Грайворонского округа утром 14 апреля, около 09:30. Военные с помощью специального оборудования лишили его связи, после чего устройство рухнуло на землю у села Дроновка в километре от границы, обошлось без взрыва. По предварительным данным, беспилотник прилетел из села Майского, которое находится в Сумской области.

Второй разведчик летел без взрывчатки, он попался нашим военным около 12:30 у села Щетиновка Белгородского района, в 50 м от границы, его посадили на землю аналогичным способом. Запустили аппарат, скорее всего, из села Окоп Харьковской области.
Третий дрон летел без заряда, его обнаружили около 13:30 в Грайворонском округе и сбили антидроновым ружьем в километре от границы, у посёлка Горьковский. По предварительной версии, отправной точкой беспилотника стало село Одноробовка Харьковской области.

Все три случая обошлись без разрушений, жертв также удалось избежать.
Напомним, 11 апреля беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде. Он врезался в забор и взорвался. Незначительные повреждения получил забор, жертв и пострадавших нет.

Беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде
Узнать подробнее
#СВО#Происшествия#БПЛА#Белгородская область
Подпишитесь
От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
Сегодня, 14:59
Где в Белгородском районе отменили пасхальную службу
Сегодня, 18:03
В районе Белгородской области назначили нового главу
Сегодня, 14:22
Белгородская красная «река» могла появиться из-за утечки вещества для протравливания
Сегодня, 12:44
Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху
Сегодня, 13:16
Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде
Сегодня, 13:10