Над Белгородской областью сбили три украинских дрона

Второй разведчик летел без взрывчатки, он попался нашим военным около 12:30 у села Щетиновка Белгородского района, в 50 м от границы, его посадили на землю аналогичным способом. Запустили аппарат, скорее всего, из села Окоп Харьковской области.

Третий дрон летел без заряда, его обнаружили около 13:30 в Грайворонском округе и сбили антидроновым ружьем в километре от границы, у посёлка Горьковский. По предварительной версии, отправной точкой беспилотника стало село Одноробовка Харьковской области.