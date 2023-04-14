Над Белгородской областью сбили три украинских дрона

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Это были беспилотники-разведчики. Первый коптер был начинен взрывчаткой и попал на территорию Грайворонского округа утром 14 апреля, около 09:30. Военные с помощью специального оборудования лишили его связи, после чего устройство рухнуло на землю у села Дроновка в километре от границы, обошлось без взрыва. По предварительным данным, беспилотник прилетел из села Майского, которое находится в Сумской области.
Второй разведчик летел без взрывчатки, он попался нашим военным около 12:30 у села Щетиновка Белгородского района, в 50 м от границы, его посадили на землю аналогичным способом. Запустили аппарат, скорее всего, из села Окоп Харьковской области.
Третий дрон летел без заряда, его обнаружили около 13:30 в Грайворонском округе и сбили антидроновым ружьем в километре от границы, у посёлка Горьковский. По предварительной версии, отправной точкой беспилотника стало село Одноробовка Харьковской области.
Все три случая обошлись без разрушений, жертв также удалось избежать.
Напомним, 11 апреля беспилотник атаковал аэропорт в Белгороде. Он врезался в забор и взорвался. Незначительные повреждения получил забор, жертв и пострадавших нет.