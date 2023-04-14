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Mesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробару

14 апреля 2023, 13:29
Фото: Bel.ru

Суд отклонил иск ТСН «ЖК Семь» к гастробару Mesto Grill в Белгороде

Арбитражный суд Белгородской области отказал ТСН «ЖК Семь» в удовлетворении иска к гастробару «Место Гриль»: недовольные соседством с заведением белгородцы требовали демонтировать все вывески и кондиционеры.
Сюжет
Суд

Таким образом, исковое заявление жильцов со Свято-Троицкого бульвара о «приведении общего имущества многоквартирного дома в первоначальное состояние и освобождении самовольно занятого земельного участка» гастробаром Mesto Grill было отклонено. При этом отмечается, что решение суда можно обжаловано в месячный срок.

Напомним, что ТСН «ЖК Семь» требовало от заведения демонтировать входную арку со стоком, рекламные вывески и скамейки, а также два наружных блока промышленных кондиционеров. Иск товарищество собственников подало в июле.

По мнению же управляющего Mesto Grill Олега Владимировича, неприятности у бара начались сразу после того, как в квартиру наверху заехал новый жилец из пригорода. Впоследствии ему не понравилась шумная работа заведения — якобы затем была «дана команда» бар закрывать. 

А вот по мнению управдома Анны Юрьевны, бар не соблюдает режим тишины: гости постоянно шумят, курят под окнами, блюют на калитку дома и всячески досаждают местным. Доставляют неприятности и кондиционеры — своим гулом.

Мы и дальше будем защищать права собственников, но для начала нам нужно узнать мотивированное решение суда. Пока его не будет в полном объёме — дальнейшие действия мы предпринимать не можем. Но у нас приоритет — права собственников. И пока они будут нарушены, мы будем их защищать.
прокомментировала Бел.Ру решение суда управдома.

Таким образом, вероятно, судебные разбирательства между жильцами дома и гастробаром продолжатся. Узнать, с чего всё началось, можно в отдельном материале.

Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
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