Mesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробару

По мнению же управляющего Mesto Grill Олега Владимировича, неприятности у бара начались сразу после того, как в квартиру наверху заехал новый жилец из пригорода. Впоследствии ему не понравилась шумная работа заведения — якобы затем была «дана команда» бар закрывать.