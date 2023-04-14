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Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площади

14 апреля 2023, 11:56
Фото: 1MI
16 апреля в 14:30 в областном центре состоится традиционный крестный ход. Белгородская митрополия анонсировала мероприятия, которые проведут в городе в честь Пасхи.
Сюжет
Пасха

Традиционный крестный ход в Белгороде пройдёт 16 апреля в 14:30. Шествие состоится от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Троицкой площади перед зданием Белгородской митрополии. После этого запланирована Пасхальная вечерня. Верующим раздадут благодатный огонь и пасхальные яйца.

15 апреля перед Пасхой митрополит Иоанн, губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов посетят онкогематологическое отделение детской областной больницы, областной Дом ребёнка и социальный центр «Милосердие и забота».

Также сообщается, что в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится пасхальное богослужение. Его проведёт Иоанн. Начало запланировано на 23:30.

Где достать благодатный огонь на Пасху в Белгородской области
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#Белгородская область#Белгород#Иоанн#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов#Пасха#Богослужение#Собор#Крестный ход#Наталья Корявых#Общество#Новости Белгорода
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