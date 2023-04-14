Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площади

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Традиционный крестный ход в Белгороде пройдёт 16 апреля в 14:30. Шествие состоится от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Троицкой площади перед зданием Белгородской митрополии. После этого запланирована Пасхальная вечерня. Верующим раздадут благодатный огонь и пасхальные яйца.
15 апреля перед Пасхой митрополит Иоанн, губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов посетят онкогематологическое отделение детской областной больницы, областной Дом ребёнка и социальный центр «Милосердие и забота».
Также сообщается, что в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоится пасхальное богослужение. Его проведёт Иоанн. Начало запланировано на 23:30.