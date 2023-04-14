Крестный ход в Белгороде пройдёт от Спасо-Преображенского собора до Троицкой площади

Традиционный крестный ход в Белгороде пройдёт 16 апреля в 14:30. Шествие состоится от Спасо-Преображенского кафедрального собора до Троицкой площади перед зданием Белгородской митрополии. После этого запланирована Пасхальная вечерня. Верующим раздадут благодатный огонь и пасхальные яйца.