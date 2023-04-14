Кладбища на Пасху, иностранная музыка и новые причины «белого дождя»: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Митрополит Иоанн заявил, что церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху. Более того, он призывает белгородцев воздержаться от поездок на кладбища в приграничных районах в праздничные дни.
Иоанн не исключает возможных провокаций, которые несут угрозу для риска и здоровья. Митрополит Белгородский и Старооскольский рекомендует жителям региона ездить на кладбища не в какой-то определённый день, а в течение 40 дней до Вознесения.
В Белгороде на официальном уровне не собираются запрещать западную музыку на выпускных. Однако Бел.Ру стало известно, что в некоторых школах ограничили использование зарубежных композиций для подготовки выступлений на последние звонки и выпускные.
В мэрии ответили, что никаких запретов на использование на самом деле нет. Право выбора музыки остаётся за самой общеобразовательной организацией. Тем не менее представители администрации пояснили, что считают целесообразным во время торжественной части репертуар отечественных исполнителей.
Накануне в Белгороде и области прошёл странный дождь, оставивший после себя налёт на машинах и одежде. Вскоре в СМИ появился ряд предположений, по какой причине это произошло. Эксперты выдвинули множество версий.
Некоторые специалисты предположили, что «белый дождь» мог быть связан с извержением вулкана. Налёт якобы появился из-за вулканического пепла.
Также среди возможных причин назывались пыль, пыльца растений и даже отголоски СВО. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что «белый дождь» мог быть результатом боёв.