Хорошее место, чтобы испытать себя: отзывы работавших в «Белгранкорме»

Якобы уволенный работник сообщает также, что обратился в прокуратуру. При этом жалобу Родион оставил с подозрительной странички, на которой указано, что мужчина родился в 2002 году — трёх детей у него может и не быть. Бел.Ру направит запрос в прокуратору, чтобы уточнить, действительно ли туда поступала жалоба по такому вопросу, а также в трудовую инспекцию, чтобы узнать, выявляли ли нарушения трудового законодательства на предприятиях холдинга.