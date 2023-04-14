Хорошее место, чтобы испытать себя: отзывы работавших в «Белгранкорме»

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В социальных сетях агропромышленный холдинг «БЭЗРКК — Белгранкорм» представлен нестандартно: вместо группы или тематического форума во «ВКонтакте» можно найти лишь оформленную под личный профиль страницу предприятия. Комментарии на ней закрыты, новости добавляются редко — с перерывами в несколько лет. Обратной связи, разумеется, никакой, как и отзывов.
Зато на не принадлежащих холдингу площадках отзывы есть. В основном они все негативные: оценка «Белгранкорма» на различных ресурсах в среднем составляет 2-3 балла из 5. Впрочем, часть плохих отзывов может быть ненастоящими — к примеру, «накрученными» конкурентами или оставленными ботами.
Так, например, поставивший тройку предприятию оценщик был позже заблокирован за «заказные отзывы и введение техподдержки в заблуждение». Но есть отзывы, похожие на реальные: оставляют их люди с открытыми профилями, публикующие также отзывы на другую продукцию и услуги.
Некая Ксения, например, считает труд на предприятиях «Белгранкорма» «лошадиным». В качестве плюсов женщина отмечает бесплатное питание, автобус до дома и стабильную зарплату. Из минусов — «рабский труд».
Проработала на «БЭЗРК» ровно семь месяцев. Это всё, на что хватило моего организма, ведь здоровье оставить можно в первый месяц. Женский труд — это что-то нечто! Короба с мясом от 20 до 40 килограммов в руки — и вперёд.
Ксения также отметила якобы обилие штрафов на предприятии и плохое отношение к сотрудникам.
Ещё один, вероятно, бывший работник по имени Александр написал, что «Белгранкорм» — «хорошее место для тех, кто хочет испытать себя. После работы в этой компании работа в другой покажется спячкой, здесь как на вулкане».
Как утверждает мужчина, на предприятии случаются переработки, а специалисты «у руководства в рабстве». Из плюсов Александр отметил вовремя начисляемую зарплату, хорошее общежитие и служебное жильё, а также отношение к рабочим согласно нормам ТК.
Одна из последних жалоб была опубликована неким Родионом в группе во «ВКонтакте», посвящённой обсуждению условий работы на предприятии. Мужчина утверждает, что его обвинили в краже телят, после чего заставили уволиться. Родион заверяет, что остался теперь без работы, из-за чего его семья с тремя детьми оказалась в неприятном положении.
Якобы уволенный работник сообщает также, что обратился в прокуратуру. При этом жалобу Родион оставил с подозрительной странички, на которой указано, что мужчина родился в 2002 году — трёх детей у него может и не быть. Бел.Ру направит запрос в прокуратору, чтобы уточнить, действительно ли туда поступала жалоба по такому вопросу, а также в трудовую инспекцию, чтобы узнать, выявляли ли нарушения трудового законодательства на предприятиях холдинга.
По данным портала «Работа в России» только за последний месяц и в Белгородской области холдинг разместил более 250 вакансий со средней зарплатой в 35 тысяч рублей.
На данный момент в «Белгранкорме» не ответили ни на один отправленный Бел.Ру запрос.
«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). По итогам 2021 года чистая прибыль компании «Белгранкорм — Великий Новгород» составила 823 млн рублей.