Глава РЭО Денис Буцаев: Более 2400 нарушений на полигонах выявили за счет дронов

Posted 14 апреля 15:49
Published 14 апреля 15:49
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
"Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много — более 2400. Чаще всего на полигонах фиксировалось отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка. Что делать с нарушителями, уже решат надзорные органы и органы местного самоуправления", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В мае текущего года Российский экологический оператор запустил проект по облету полигонов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Дроны выполняли лазерное воздушное сканирование. Сначала дрон с лидаром (средством мобильного лазерного сканирования) осуществляет облет полигона. Основываясь на полученных измерениях, выстраивают облако точек, накладывают текстуры, ортофотопланы, выполняют привязку проектной документации к объекту.
На цифровом двойнике полигона определяют фактически оставшийся срок службы объекта - остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений. Речь идет о выходе навалов отходов за границы отведенного земельного участка, фильтрата за специально оборудованные зоны и так далее.