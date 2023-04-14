Глава РЭО Денис Буцаев: Более 2400 нарушений на полигонах выявили за счет дронов

"Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много — более 2400. Чаще всего на полигонах фиксировалось отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выход отходов и фильтрата за границы отведенного участка. Что делать с нарушителями, уже решат надзорные органы и органы местного самоуправления", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.