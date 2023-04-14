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Published Сегодня, 18:03

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Где в Белгородском районе отменили пасхальную службу

14 апреля 2023, 18:03
Фото: 1MI

В 15-километровой зоне Белгородской области запретили пасхальные службы

Об этом рассказал глава района Владимир Перцев. В некоторых храмах ночное служение пройдёт, но уже утром.
Сюжет
Пасха

Решение не проводить в 15-километровой зоне вдоль границы пасхальные службы приняла антитеррористическая комиссия. Это опасно. Среди таких сёл в Белгородском районе Владимир Перцев отдельно выделил Журавлёвку и Черемошное.

Ещё в трёх населённых пунктах ночные службы пройдут в шесть утра. Это касается села Толоконное, которое входит в Малиновское сельское поселение, села Ясные Зори и посёлка Октябрьский. Митрополит Иоанн объяснил, с чем связан отказ от ночных служб в приграничье.

Антитеррористической комиссией принято решение, что в 15-километровой зоне вдоль границы не будут проходить службы. Понятно, что это Черемошное, Журавлёвка. А в трёх храмах не будет ночной службы — в Октябрьском, сёлах Толоконовка Малиновской территории и Ясные Зори. Там служба пройдёт с шести утра. Все наши главы на телефонах. Кому нужно будет доехать до храма, будут автобусы. Обращайтесь в администрацию.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Ранее мы писали, что в 20-километровой приграничной зоне богослужения пройдут не во всех церквях. А там, где их не отменили — всё состоится под присмотром спецслужб, чтобы обеспечить местным жителям безопасность.

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#Кристина Семенчук#Белгородский район#Владимир перцев#Пасха#Религия#Приграничье#Пасхльное богослужение
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