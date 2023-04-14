Где в Белгородском районе отменили пасхальную службу

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Решение не проводить в 15-километровой зоне вдоль границы пасхальные службы приняла антитеррористическая комиссия. Это опасно. Среди таких сёл в Белгородском районе Владимир Перцев отдельно выделил Журавлёвку и Черемошное.
Ещё в трёх населённых пунктах ночные службы пройдут в шесть утра. Это касается села Толоконное, которое входит в Малиновское сельское поселение, села Ясные Зори и посёлка Октябрьский. Митрополит Иоанн объяснил, с чем связан отказ от ночных служб в приграничье.
Антитеррористической комиссией принято решение, что в 15-километровой зоне вдоль границы не будут проходить службы. Понятно, что это Черемошное, Журавлёвка. А в трёх храмах не будет ночной службы — в Октябрьском, сёлах Толоконовка Малиновской территории и Ясные Зори. Там служба пройдёт с шести утра. Все наши главы на телефонах. Кому нужно будет доехать до храма, будут автобусы. Обращайтесь в администрацию.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Ранее мы писали, что в 20-километровой приграничной зоне богослужения пройдут не во всех церквях. А там, где их не отменили — всё состоится под присмотром спецслужб, чтобы обеспечить местным жителям безопасность.