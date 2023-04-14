Фонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августу

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Губернатору Вячеславу Гладкову представили проект реконструкции Центрального пляжа в Белгороде. Обновление продлится в течение двух лет. Первый этап завершится вместе с вводом парка аттракционов, который строят на левом берегу Северского Донца.
Первый этап благоустройства пляжа охватит 7,2 га из 32 запланированных. В первую очередь обустроят набережную, установят малые архитектурные формы, освещение, займутся велопешеходными зонами и фонтаном. Завершить указанные работы должны до 1 августа. Также на пляж решили завезти белый песок.
Проект реализуют в рамках большого обновления рекреационных зон. В 2023 году планируется преобразовать парк Ленина, набережные Везёлки и Северского Донца. Ещё реконструкции ожидает улица 50-летия Белгородской области, модернизации — парк Победы и Архиерейская роща. В планах — ввести в эксплуатацию более 600 га лесных угодий. Гладков надеется, что они станут полноценным городским парком.
«Если честно, я не слышал, чтобы в современных столицах регионов были такие колоссальные объёмы и возможности для реализации», — отметил глава региона.