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Фонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августу

14 апреля 2023, 14:11
Фото: правительство Белгородской области
Губернатору Вячеславу Гладкову представили проект по благоустройству Центрального пляжа. Обновление будут проводить в течение двух лет. Первый этап завершится вместе с вводом парка аттракционов, сообщили в региональном правительстве.

Губернатору Вячеславу Гладкову представили проект реконструкции Центрального пляжа в Белгороде. Обновление продлится в течение двух лет. Первый этап завершится вместе с вводом парка аттракционов, который строят на левом берегу Северского Донца.

Первый этап благоустройства пляжа охватит 7,2 га из 32 запланированных. В первую очередь обустроят набережную, установят малые архитектурные формы, освещение, займутся велопешеходными зонами и фонтаном. Завершить указанные работы должны до 1 августа. Также на пляж решили завезти белый песок.

Проект реализуют в рамках большого обновления рекреационных зон. В 2023 году планируется преобразовать парк Ленина, набережные Везёлки и Северского Донца. Ещё реконструкции ожидает улица 50-летия Белгородской области, модернизации — парк Победы и Архиерейская роща. В планах — ввести в эксплуатацию более 600 га лесных угодий. Гладков надеется, что они станут полноценным городским парком.

«Если честно, я не слышал, чтобы в современных столицах регионов были такие колоссальные объёмы и возможности для реализации», — отметил глава региона.

 

Фото: правительство Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Благоустройство#Город#Реконструкция#Центральный пляж
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