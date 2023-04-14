Фонтан и велопешеходные зоны на Центральном пляже в Белгороде появятся к августу

Проект реализуют в рамках большого обновления рекреационных зон. В 2023 году планируется преобразовать парк Ленина, набережные Везёлки и Северского Донца. Ещё реконструкции ожидает улица 50-летия Белгородской области, модернизации — парк Победы и Архиерейская роща. В планах — ввести в эксплуатацию более 600 га лесных угодий. Гладков надеется, что они станут полноценным городским парком.