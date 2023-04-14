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«Чек-ап здоровья» предлагают пройти белгородцам в Центральном парке

14 апреля 2023, 09:10
Фото: 1MI

Мобильные точки здоровья появятся в Центральном парке Белгорода

Областной центр медицинской профилактики приглашает белгородцев 17 апреля на бесплатное обследование состояния здоровья. Гостей ждут мастер-классы, консультации, лечебная гимнастика, фиточай и выступление творческих коллективов. Мобильные точки здоровья будут работать в Центральном парке до 14:00.

17 апреля на площадке КЦ «Октябрь» развернут мобильные точки здоровья. Там горожане смогут пройти обследование, получить консультацию специалистов и угоститься фиточаем. Медики будут работать в Центральном парке с 11:00 до 14:00.

Желающие смогут получить рекомендации по здоровому образу жизни, пройти бесплатное обследование состояния здоровья. Чек-ап включает в себя пять показателей: индекс массы тела, артериальное давление, уровни глюкозы и холестерина в крови, показатели сердечно-сосудистой системы. Опираясь на эти данные, специалисты порекомендуют дополнительные обследования, режим питания и двигательной активности.

Все желающие также получат фиточай. Медики проведут мастер-классы по здоровому образу жизни, расскажут о гимнастике для поддержания работы суставов и лечебной гимнастике.

Отдельную площадку посвятят вопросам донорства крови. Там медики ответят на вопросы, кто может быть донором, как записаться в центр крови, какие заболевания являются медотводом и в чём польза сдачи крови для организма.

Гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов центра народного творчества «Сокол».

После майских праздников пройти обследование смогут и жители отдалённых населённых пунктов. Туда отправятся «Поезда здоровья».

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