«Чек-ап здоровья» предлагают пройти белгородцам в Центральном парке

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
17 апреля на площадке КЦ «Октябрь» развернут мобильные точки здоровья. Там горожане смогут пройти обследование, получить консультацию специалистов и угоститься фиточаем. Медики будут работать в Центральном парке с 11:00 до 14:00.
Желающие смогут получить рекомендации по здоровому образу жизни, пройти бесплатное обследование состояния здоровья. Чек-ап включает в себя пять показателей: индекс массы тела, артериальное давление, уровни глюкозы и холестерина в крови, показатели сердечно-сосудистой системы. Опираясь на эти данные, специалисты порекомендуют дополнительные обследования, режим питания и двигательной активности.
Все желающие также получат фиточай. Медики проведут мастер-классы по здоровому образу жизни, расскажут о гимнастике для поддержания работы суставов и лечебной гимнастике.
Отдельную площадку посвятят вопросам донорства крови. Там медики ответят на вопросы, кто может быть донором, как записаться в центр крови, какие заболевания являются медотводом и в чём польза сдачи крови для организма.
Гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов центра народного творчества «Сокол».
После майских праздников пройти обследование смогут и жители отдалённых населённых пунктов. Туда отправятся «Поезда здоровья».