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Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде

14 апреля 2023, 13:10
Фото: 1MI
В белгородских магазинах на пасхальный кулич придётся потратить от 80 до 300 рублей, на сайтах объявлений цена будет немного выше, но и предложений по начинкам больше. Подробнее — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Пасха

Журналист Бел.Ру изучила цены на пасхальные куличи в магазинах Белгородской области. К примеру, цена кулича с творогом в местных магазинах составляет в среднем 139 рублей за 350 гр. Кулич массой 550 гр. от белгородского производителя можно приобрести за 194 рубля, а в некоторых магазинах пасхальное изделие из местной пекарни обойдётся в 170 рублей за 280 гр. Творожный кекс с изюмом можно найти в торговых точках за 85 рублей за 100 гр.

Заметно дороже стоят пасхальные изделия с пометкой «освящённое производство». За такой кекс массой 450 гр. покупателю придётся отдать 299 рублей.

Стоимость куличей мы также изучили на сайтах объявлений. К примеру, в одном из объявлений предлагают испечь большой кулич за 600 рублей, средний обойдётся в 450 рублей. В объявлении подчёркивают, что тесто этих изделий отличается от тех, которые представлены в магазинах: «Тесто волокнистее и тает во рту».

Фото: Bel.ru

Ещё один автор объявления предлагает сделать кулич без «надоевшего изюма и магазинных цукатов». В качестве начинки предлагается вяленая вишня и клюква, апельсиновые цукаты и бельгийский шоколад. Цена такого изделия составляет 400 рублей.

Из необычного — безглютеновый кулич за 750 рублей массой 300 гр. В состав изделия входит миндаль, рисовая мука, крахмал, сироп, кокосовое молоко, а также специи по желанию.

Фото: Авито

Недавно журналисты Бел.Ру посетили хлебозавод и узнали, как в областном центре производят пасхальную продукцию. Приготовление кулича длится минимум шесть часов и включает в себя несколько процессов — замес теста, брожение, разделка. Затем тесто настаивается и отправляется на выпечку. Дальше идёт отделка, упаковка и транспортировка в торговые сети. Всего в процессе задействовано почти 900 человек, которые работают в две смены по 12 часов. Благодаря поточному производству за неделю до Пасхи удаётся произвести порядка 90 тонн куличей.

Как производят куличи в Белгороде
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