Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде

Недавно журналисты Бел.Ру посетили хлебозавод и узнали, как в областном центре производят пасхальную продукцию. Приготовление кулича длится минимум шесть часов и включает в себя несколько процессов — замес теста, брожение, разделка. Затем тесто настаивается и отправляется на выпечку. Дальше идёт отделка, упаковка и транспортировка в торговые сети. Всего в процессе задействовано почти 900 человек, которые работают в две смены по 12 часов. Благодаря поточному производству за неделю до Пасхи удаётся произвести порядка 90 тонн куличей.