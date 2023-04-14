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Белгородцы смогут ездить на дачи со скидкой с 15 апреля

14 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI
Завтра в регионе начнёт действовать «дачный» тариф на пригородных поездах, сообщили в региональном минтрансе.
Сюжет
Льготы

С завтрашнего дня белгородцы со скидкой смогут ездить до дач. С 15 апреля в Белгородской области начнёт действовать «дачный» тариф на пригородных поездах.

Ежегодная скидка в размере 80% от полного тарифа даётся тем, кто ездит к садово-огородным участкам в пригородных поездах в выходные и по праздникам. В прошлом году указанной льготой воспользовались порядка 105 тыс. белгородцев.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону. 3 апреля в расписание добавили несколько поездов, курсирующих в летний период.

В Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ж/д транспорт#Поезда#Дополнительные поезда#Пассажирский транспорт#Дачный сезон#Льготы#Дачный тариф
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