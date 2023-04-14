Белгородцы смогут ездить на дачи со скидкой с 15 апреля

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
С завтрашнего дня белгородцы со скидкой смогут ездить до дач. С 15 апреля в Белгородской области начнёт действовать «дачный» тариф на пригородных поездах.
Ежегодная скидка в размере 80% от полного тарифа даётся тем, кто ездит к садово-огородным участкам в пригородных поездах в выходные и по праздникам. В прошлом году указанной льготой воспользовались порядка 105 тыс. белгородцев.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области увеличили количество пригородных поездов к дачному сезону. 3 апреля в расписание добавили несколько поездов, курсирующих в летний период.