Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
15 апреля на территории области ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Днём без осадков. Температура воздуха ночью от -1 ˚С до +4 ˚С, днём — от +6 ˚С до +11 ˚С. Ветер будет дуть с востока со скоростью 8-13 метров в секунду.
В Белгороде в субботу ночью +1…+3 ˚С. Днём воздух может прогреться до +10 ˚С.
16 апреля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, но с порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 ˚С до +5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +14 ˚С.
В областном центре в ночь на воскресенье ожидается от +2 ˚С до +4 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +14 ˚С.