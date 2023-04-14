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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

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Белгородцев ожидают пасмурные пасхальные выходные

14 апреля 2023, 14:55
Фото: 1MI

Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Белгородской области

При этом днём в субботу и воскресенье осадков не ожидается. Однако и на слишком тёплую погоду белгородцам рассчитывать не стоит. О прогнозе на ближайшие выходные сообщили в региональном МЧС.
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Погода

15 апреля на территории области ожидается переменная облачность с небольшими дождями. Днём без осадков. Температура воздуха ночью от -1 ˚С до +4 ˚С, днём — от +6 ˚С до +11 ˚С. Ветер будет дуть с востока со скоростью 8-13 метров в секунду.

В Белгороде в субботу ночью +1…+3 ˚С. Днём воздух может прогреться до +10 ˚С.

16 апреля будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, но с порывами ветра от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 ˚С до +5 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +14 ˚С.

В областном центре в ночь на воскресенье ожидается от +2 ˚С до +4 ˚С. В светлое время суток потеплеет до +14 ˚С.

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#Анастасия Афанасенко#Погода#Прогноз погоды#Пасха#Заморозки#Общество#Белгородская область#Белгород
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