Синоптики спрогнозировали ночные заморозки в Белгородской области

При этом днём в субботу и воскресенье осадков не ожидается. Однако и на слишком тёплую погоду белгородцам рассчитывать не стоит. О прогнозе на ближайшие выходные сообщили в региональном МЧС.