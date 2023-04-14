Белгородстат: по 85 куличей на человека можно испечь из произведённой в феврале муки

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Каждому белгородцу могло бы достаться по 85 куличей весом в 300 граммов. Белгородстат подсчитал, что из произведённой в феврале муки можно испечь около 129 млн куличей. Всего произвели 13 тыс. тонн муки.
Жители региона, судя по всему, пасхальное угощение любят. По данным сервиса Wordstat, белгородцы интересовались этим словом в интернете более 30 тыс. раз только за прошедший месяц. Показатель региональной популярности слова в «Яндексе» составил 194%.
Кулич — один из наиболее популярных видов выпечки в России. Самый большой кулич испекли в Екатеринбурге в 2019 году. Его диаметр тогда равнялся 5 метрам, а высота составляла 1,8 метра. На его изготовление ушло 500 кг изюма, 22 тыс. яиц, более 300 кг сливочного масла, 200 кг сахарной помадки и 1,5 тонны муки.