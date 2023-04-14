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Белгородстат: по 85 куличей на человека можно испечь из произведённой в феврале муки

14 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
Белгородстат подсчитал, что из муки, произведённой в феврале этого года, можно испечь около 129 млн куличей весом по 300 граммов. Это значит, что на одного жителя региона пришлось бы 85 куличей.
Сюжет
Пасха

Каждому белгородцу могло бы достаться по 85 куличей весом в 300 граммов. Белгородстат подсчитал, что из произведённой в феврале муки можно испечь около 129 млн куличей. Всего произвели 13 тыс. тонн муки.

Жители региона, судя по всему, пасхальное угощение любят. По данным сервиса Wordstat, белгородцы интересовались этим словом в интернете более 30 тыс. раз только за прошедший месяц. Показатель региональной популярности слова в «Яндексе» составил 194%.

Кулич — один из наиболее популярных видов выпечки в России. Самый большой кулич испекли в Екатеринбурге в 2019 году. Его диаметр тогда равнялся 5 метрам, а высота составляла 1,8 метра. На его изготовление ушло 500 кг изюма, 22 тыс. яиц, более 300 кг сливочного масла, 200 кг сахарной помадки и 1,5 тонны муки.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Пасха#Куличи#Белгородстат#Общество
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