Белгородский завод ОМК передал в дар Центру культурного фотовыставку о Юрии Куценко

Из большого спорта Юрий Куценко ушел в 1984 году и около 20 лет проработал на белгородском заводе ОМК. Он активно пропагандировал здоровый образ жизни среди коллег. Участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и гиревому спорту в составе команды своего цеха, в спартакиадах ветеранов. проводил олимпийские уроки в школах, был тренером по общефизической подготовке в Центре развития детско-юношеского футбола ЦФО.



В 2014 году Юрий Куценко пронес факел на эстафете Олимпийского огня перед Играми в Сочи, а через год стал послом ГТО по Белгородской области.



Награды Юрия Куценко: