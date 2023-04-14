Белгородский завод ОМК передал в дар Центру культурного фотовыставку о Юрии Куценко

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Руководство предприятия решило передать ее Центру культурного развития, который носит имя выдающегося земляка.
На торжественное открытие выставки были приглашены вдова спортсмена Надежда Даниловна Куценко, председатель совета музея белгородского завода ОМК Петр Мусин, глава администрации Тавровского сельского поселения Артем Кириченко, глава Тавровского сельского поселения Владимир Черкасов и ученики местной школы.
«Юра был невероятным человеком. И я благодарна за подготовку уникальной экспозиции. Фотографы запечатлели Юрину храбрость, смелость и любовь к Родине. Время так быстротечно, пролетают года… Но его помнят коллеги, школьники, спортсмены, как он в поте лица боролся за победу, регулярно занимался на стадионе, поздравлял с успехами, вручал медали», — сказала вдова Надежда Даниловна Куценко.
На выставке представлены снимки из семейного архива, архива историко-краеведческого музея, музея завода ОМК в Белгороде, а также работы известных местных фотографов. На них Юрий Куценко запечатлен на Олимпийских играх, на торжественных событиях, со знаменитыми людьми, на работе и дома.
«Подрастающее поколение должно иметь достойный пример настоящего человека: талантливого спортсмена, прекрасного специалиста, надежного друга, заботливого мужа. И таким был Юрий Михайлович. Эти фотографии люди должны видеть, эти фотографии должны учить. Теперь у Центра будет больше возможностей рассказывать о достижениях легендарного земляка», — пояснил председатель совета музея белгородского завода ОМК Петр Мусин.
От лица сотрудников» «ОМК Энергомаш» Петр Мусин передал ЦКР им. Юрия Куценко памятный сувенир — футбольный мяч с изображением стадионов, которые были построены с участием предприятия. Развитие спорта и поддержка здорового образа жизни является важным направлением в деятельности компании. Ежегодно сотни заводчан принимают участие в Спартакиаде трудового коллектива «Кубок памяти Юрия Михайловича Куценко». В этом году ее торжественное открытие планируется в конце апреля.
Справка:
Юрий Михайлович Куценко родился 5 марта 1952 года в селе Таврово Белгородской области. Окончил сельскую восьмилетнюю школу, поступил в Шебекинский химико-механический техникум, где увлекся спортивным ориентированием. Служил в рядах Вооруженных сил СССР, после работал технологом в ремонтном цехе Белгородского котельного завода (бывшее название белгородского завода ОМК).
Активно участвовал в спортивной жизни региона. Пробовал себя в различных видах, но выбрал десятиборье — самый трудный вид легкой атлетики, который включает бег на 100 метров, 110 метров с барьерами, 400 метров, 1500 метров, прыжки в длину, в высоту, с шестом, толкание ядра, метание диска и копья.
Одержав победу на чемпионате СССР, Юрий Куценко попал в олимпийскую сборную страны и был выбран ее капитаном. На Олимпийских играх в 1980 года в Москве белгородский спортсмен взял серебро. Он был первым представителем Белгородской области, завоевавшим олимпийскую медаль.
Из большого спорта Юрий Куценко ушел в 1984 году и около 20 лет проработал на белгородском заводе ОМК. Он активно пропагандировал здоровый образ жизни среди коллег. Участвовал в соревнованиях по легкой атлетике и гиревому спорту в составе команды своего цеха, в спартакиадах ветеранов. проводил олимпийские уроки в школах, был тренером по общефизической подготовке в Центре развития детско-юношеского футбола ЦФО.
В 2014 году Юрий Куценко пронес факел на эстафете Олимпийского огня перед Играми в Сочи, а через год стал послом ГТО по Белгородской области.
Награды Юрия Куценко: