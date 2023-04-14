Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Изображение материала

Белгородская красная «река» могла появиться из-за утечки вещества для протравливания

14 апреля 2023, 12:44
Фото: Евгений Денисов ВК
По неофициальным данным, произошла утечка вещества для протравливания семян, сообщает «Народный фронт». В причинах случившего продолжают разбираться. Информацию передали в том числе в Росприроднадзор.

Стала известна возможная причина того, почему в Белгородской области «покраснели» водоёмы. По неофициальным данным, произошла утечка вещества для протравливания семян. Официально же власти утверждают, что разбираются в причинах случившегося и проводят анализ проб воды.

Ранее белгородцы жаловались на химический запах и изменение цвета воды. Это произошло в районе села Казацкое Красногвардейского района. Аналогичную «лужу» заметили в Красненском районе.

Депутат Госдумы Жанна Рябцева уверена, что реагировать нужно немедленно. Лесу и воде уже причинён непоправимый вред, поэтому важно минимизировать последствия. Она напомнила, что за подобные действия «Норникель» заплатил штраф в размере 146 миллиардов рублей.

Представители ОНФ обратились в Росприроднадзор. Представители организации надеются, что виновные в случившемся понесут серьёзное наказание.

Белгородская полиция проверит происхождение загадочной красной лужи возле домов
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава района в Белгородской области оценила опасность странной кроваво-красной лужиВ Белгородской области появилась вторая загадочная красная лужа, её проверят экологи
#Белгородская область#Красногвардейский район#Красненский район#Народный фронт#Происшествия#Водоёмы#Ущерб#Жалобы#Наталья Корявых#Красная река#Красная лужа#Росприроднадзор#Семена#Протравливание#Утечка
Подпишитесь
От заседания оперштаба до вывоза людей: в Белгороде прошли командно-штабные учения
Сегодня, 14:59
Mesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробару
Сегодня, 13:29
В районе Белгородской области назначили нового главу
Сегодня, 14:22
Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху
Сегодня, 13:16
Безглютеновые и с бельгийским шоколадом: сколько стоят пасхальные куличи в Белгороде
Сегодня, 13:10