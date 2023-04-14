Белгородская красная «река» могла появиться из-за утечки вещества для протравливания

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Стала известна возможная причина того, почему в Белгородской области «покраснели» водоёмы. По неофициальным данным, произошла утечка вещества для протравливания семян. Официально же власти утверждают, что разбираются в причинах случившегося и проводят анализ проб воды.
Ранее белгородцы жаловались на химический запах и изменение цвета воды. Это произошло в районе села Казацкое Красногвардейского района. Аналогичную «лужу» заметили в Красненском районе.
Депутат Госдумы Жанна Рябцева уверена, что реагировать нужно немедленно. Лесу и воде уже причинён непоправимый вред, поэтому важно минимизировать последствия. Она напомнила, что за подобные действия «Норникель» заплатил штраф в размере 146 миллиардов рублей.
Представители ОНФ обратились в Росприроднадзор. Представители организации надеются, что виновные в случившемся понесут серьёзное наказание.